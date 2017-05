'Braziliaanse president gaf goedkeuring aan betaling zwijggeld'

Met het geld zou een mogelijke getuige in een grootschalig corruptieonderzoek tot zwijgen worden gemaand. Temer ontkent overigens dat in het bewuste gesprek over zwijggeld werd gesproken.



Temer kwam op 7 maart samen met Joesley Batista, van de groep J&F, het moederbedrijf van vleesgigant JBS, aldus de krant. Batiste vertelde de president dat hij zwijggeld overmaakte aan ex-parlementslid Eduardo Cunhga, die momenteel in de gevangenis zit. 'Blijf dat vooral doen', zou de president daarop hebben gereageerd.

De Braziliaanse president Michel Temer

Strafvermindering

Het Braziliaanse Hooggerechtshof lieten weten niet over informatie over de affaire te beschikken. Volgens de Braziliaanse krant hebben Batista en zijn broer echter een akkoord ondertekend met het gerecht om informatie vrij te geven over het zogenaamde Petrobrasschandaal in ruil voor strafvermindering.



In het kader van het onderzoek naar het schandaal rond het staatsbedrijf Petobras werden al talrijke corruptieonderzoeken geopend, onder meer naar verschillende ministers van Temers regering.



Cuhna werd in maart tot 15 jaar cel veroordeeld voor corruptie, het witwassen van geld en belastingontduiking. Hij was de bondgenoot van president Temer die er in slaagde de linkse president Dilma Rousseff af te zetten.



Woensdagavond kwamen, meteen na de bekendmaking van het nieuws door O Globo, betogers op straat die de afzetting van Temer eisten. Congreslid Alessandro Moro van de duurzaamheidspartij Rede heeft bij de voorzitter van het lagerhuis een aanvraag ingediend voor de afzetting van de president.

