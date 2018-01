'Geschrokken' Shell belooft Nam steun bij bevingsschade

Shell maakte dit gisteren bekend, na aanhoudende onrust. Deze krant onthulde zaterdag dat het oliebedrijf de Nam op afstand heeft gezet door de zogeheten ‘403-verklaring’ in te trekken. Diverse deskundigen stelden daarop in Trouw dat Shell hierdoor niet meer aansprakelijk is voor schulden van de Nam die het gevolg zijn van rechtshandelingen, zoals schikkingen en overeenkomsten over de vergoeding van aardbevingsschade. Het leidde bij Tweede Kamerleden en in Groningen tot woedende reacties.

Lees verder na de advertentie

Het olieconcern verklaart nu ‘geschrokken’ te zijn van de berichtgeving. Shell Nederland zal ‘als aandeelhouder alles wat in haar vermogen ligt blijven doen’ om gedupeerden in het aardbevingsgebied bij te staan. Het opschorten van de dividenduitkering moet ervoor zorgen dat de Nam financieel gezond blijft.

Het olieconcern meldde niet welke garanties het aan Wiebes wil afgeven

Deze toezegging van Shell is opmerkelijk. Aanvankelijk deed het bedrijf het intrekken van de 403-verklaring af als iets procedureels. Vervolgens vertelde directeur Marjan van Loon van Shell Nederland bij ‘Nieuwsuur’ dat ‘alle partijen heel hard hun best doen’ om alle schade te vergoeden. Ze sprak niet over garanties.