‘Gemeenten zijn niet klaar voor hulp aan azc-kinderen’

Gemeenten moeten vanaf 1 januari jeugdhulp regelen voor kinderen die in asielzoekerscentra (azc’s) wonen, maar zijn daar nog niet klaar voor. Daardoor komt bijvoorbeeld de traumatherapie of opvoedingsondersteuning voor kwetsbare kinderen in gevaar. Dat vreest kinderrechtendeskundige Karin Kloosterboer van Kind met Recht. Samen met het Kennisplatform Integratie en Samenleving en Stichting Kinderpostzegels doet ze bijna een jaar onderzoek naar jeugdhulp aan asielzoekerskinderen.

“Navraag bij verschillende hulpverleners, gemeenten en andere professionals leert dat niemand echt klaarstaat om de jeugdhulp van het Coa (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, red.) over te nemen”, zegt Kloosterboer. “Sommige gemeenten zeiden zelfs dat ze helemaal gemist hadden dat ze er verantwoordelijk voor worden.” Haar verwachting is dat er vanaf 1 januari ‘geïmproviseerd’ moet worden.

Ook de werkgroep Kind in azc – een samenwerking van Unicef, Defence for Children, Vluchtelingenwerk, Kerk in Actie, Warchild en De Vrolijkheid – verwacht startproblemen. “Ik denk dat een aantal gemeenten door de mand gaat vallen”, zegt voorzitter Helen Schuurmans. Ze benadrukt dat zij geen onderzoek gedaan heeft naar de overgang van de jeugdhulp in azc’s van het Coa naar de gemeenten. “Maar het zal wel net zo gaan als met de reguliere jeugdhulp: de ene gemeente heeft het goed voor elkaar, de andere niet.”

Tien gemeenten hebben al geëx­perimenteerd met de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp in het azc en dat is goed bevallen. Maar volgens Schuurmans is een belangrijke kanttekening daarbij dat het budget bij die experimenten onbeperkt was, terwijl er in het nieuwe systeem per kind 740 euro wordt uitgetrokken.

Sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor hulp aan kinderen en jongeren zijn er klachten over oplopende wachtlijsten, versnipperde zorg, onbetaalde rekeningen en administratieve rompslomp die uit de klauwen loopt. Dat het Coa tot 1 januari verantwoordelijk is geweest voor de hulp aan kinderen in de asielzoekerscentra komt door tijdelijke afspraken. Het is altijd al de bedoeling geweest dat gemeenten uiteindelijk verantwoordelijk zouden worden voor alle kinderen binnen de gemeentegrenzen.

Kinderrechtenverdrag

De zorgen over de overgang van de jeugdhulp van Coa naar gemeenten komt bovenop algemenere zorgen over de hulp aan vluchtelingkinderen. Uit onderzoek in opdracht van de werkgroep Kind in azc en het Coa dat in mei uitkwam, bleek dat de opvang van azc-kinderen niet voldoet aan de eisen in het internationale Kinderrechtenverdrag. Kinderen voelen zich bijvoorbeeld onveilig, tussen verschillende locaties zijn er grote verschillen in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en door de vele verhuizingen worden behandelingen niet begonnen of telkens onderbroken. Deze maand bleek uit onderzoek van Defence for Children dat de zorg voor kinderen met een handicap niet altijd in orde is.

Het Coa laat weten dat er met elke gemeente waar kinderen in het azc wonen afspraken zijn gemaakt over de overdracht van dossiers en de verschillende verantwoordelijkheden. De woordvoerder verwacht dat er in de praktijk niet veel verandert omdat de organisaties die hulp leveren in principe dezelfde blijven. Zij krijgen enkel een nieuwe opdrachtgever. Het Nidos, dat de voogdij heeft over alleenstaande minderjarige asielzoekers, zegt dat het geen signalen heeft dat gemeenten niet voorbereid zouden zijn. De Vereniging Nederlandse Gemeenten kan vanwege de kerstperiode niet reageren.