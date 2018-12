‘Gele hesjes’ protesteren in Den Haag: ‘Sinds de euro is het veel te duur geworden in dit land’

De protesten moeten de hele maand december duren, en waren naast Den Haag in Nijmegen, Leeuwarden en Maastricht. In die laatste stad is de leider van de niet-aangemelde demonstratie opgepakt. Een groep probeerde daar de A2 te blokkeren, maar kwam niet door het politiekordon.

Met landen als Frankrijk, België en Duitsland als voorbeeld vroegen de organisatoren op Facebook om te ageren tegen ‘regeringsbeleid waardoor duizenden mensen in onzekerheid leven’. De bedoeling is om samen op te trekken tegen te hoge prijzen, ongeacht politieke kleur. “Een vinger kunnen ze breken, maar een vuist niet”, aldus organisator Proef.

De veenbrand die door Fortuyn benoemd werd, woedt nog altijd Kim Winkelaar

Op sociale media was veel animo. Bijna vijfhonderd mensen gaven aan naar het Binnenhof te trekken, nog ruim drieduizend overwogen het.

Waar protesteren de ‘gele hesjes’ tegen? Drie demonstranten in Den Haag aan het woord.

Kim Winkelaar (47), accountmanager, Alphen aan de Rijn Kim Winkelaar. © Dirk Waterval “Mijn kernboodschap is dat het sinds de komst van de euro veel te duur is geworden in Nederland. En duurder blíjft worden. Ik heb daar zelf ook last van, nu ik wat pech heb gehad op financieel gebied. Twintig jaar geleden kon je bijvoorbeeld met een baan als postbode prima rondkomen en een huisje kopen. Maar eenverdieners bestaan bijna niet meer. Het kán niet meer. Dan krijg je de onvrede die je vandaag op straat ziet. Mensen gaan dan ook niet meer stemmen. En wat doen de media, zoals uw krant? Die schrijven meer over de Amerikaanse verkiezingen dan over de gemeenteraadsverkiezingen die twee weken geleden plaatsvonden. Mensen voelen zich zo nog minder gebonden aan wat hier om de hoek speelt. Je wordt in Nederland al snel geframed als extreem-rechts als je zegt dat Den Haag haar gezond verstand moet gebruiken. Er staan hier vandaag heel veel mensen en met de meeste ben ik het niet eens. Die willen een basisinkomen of dat ‘alle buitenlanders teruggaan naar hun eigen land’. Daar distantieer ik me van. Maar de gemene deler is onvrede over waar het land naartoe gaat. De veenbrand die door Fortuyn benoemd werd en nog altijd woedt.”

Jannie Heeres (58), Amsterdam Jannie Heeres. © Dirk Waterval “Ik sta hier omdat het soms lijkt dat iedereen tegen je samenspant. Tandartsen die je onnodige en dure behandelingen aansmeren, woningcorporaties die azen op je huis en de politiek die dat allemaal mogelijk maakt. Nu weer ben ik onverwacht uit de ziektewet geknikkerd. Eerder dit jaar had ik even werk in de bloemenindustrie, maar ik brak mijn been doordat er een grote kist op viel. Daardoor moest ik de ziektewet in, en ik zou daar zeven tot negen maanden in blijven om te herstellen. Maar vorige week kreeg ik ineens bericht dat ik er per direct uit lig. Veel eerder dan ze eerder aangaven. Ondertussen duurt het even voor ik de nieuwe bijstandsuitkering rond heb. Die onzekerheden zijn zwaar. Zie je deze schoenen? Loop ik al jaren op; geen geld voor nieuwe. Het hele afgelopen jaar kon ik maar een paar t-shirts kopen, in de uitverkoop. Het is moeilijk om met weinig rond te komen.”

Gerton van Unik (52), ex-lokaalpoliticus, Weesp Gerton van Unik. © Dirk Waterval “Net zongen we hier op straat samen het liedje ’15 miljoen mensen’. Twintig jaar oud, uit een tijd dat de middenklasse nog niet zo weggevaagd was doordat alles om ons heen duurder wordt. Toen we nog niet zoveel geld in het klimaat staken. En toen je nog niet de betutteling had die je nu krijgt met het preventieakkoord van de overheid. Kortom: toen de globalistische linkse elite het nog niet voor het zeggen had. In Frankrijk waren verhoogde brandstofprijzen de aanleiding voor de protesten, maar ook hier stijgen die. Ook ik houd steeds vaker een stuk maand over aan het eind van mijn geld. De regering gooit de wegenbelasting omhoog om met het vrijgekomen geld elektrisch rijden te stimuleren. Maar wie gaat die auto’s kopen? Niet Jan met de korte achternaam. Die betaalt nu meer belasting, terwijl hij het al niet breed heeft, zodat de elite lekker duurzaam kan rondrijden.”

Franse protesten De Franse protestbeweging ‘les gilets jaunes’ is een voorbeeld voor de demonstranten. Hogere accijnzen op brandstoffen waren daar aanleiding om wegen en tankstations te blokkeren. Ook gingen de demonstranten de confrontatie aan met de politie.

Ook in Frankrijk zijn vandaag weer demonstranten op de been. In Parijs vuurde de politie vandaag traangas af op ‘Gilets Jaunes’ die zich op de Champs Elysées hadden verzameld. Premier Edouard Philippe meldde rond het middaguur dat zeker 107 betogers zijn opgepakt.

