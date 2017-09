'Geld doneren is beter dan spullen naar Sint-Maarten sturen'

Op Sint-Maarten zitten veel bewoners zonder water, stroom en voedsel. Het Rode Kruis noemt de situatie ter plaatse zeer zorgwekkend. “De waterleidingen werken niet, de winkels zijn leeg en er is in grote delen van het land geen elektriciteit”, aldus een woordvoerder. “Het is een race tegen de klok om de hulpgoederen op tijd in het getroffen gebied te krijgen.”

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers is er vrijdag een nationale actiedag. NPO Radio 2 besteedt in alle uitzendingen aandacht aan de actie en NPO 1 zendt de hele dag updates uit. Via giro 5125 is op dit moment 1,5 miljoen euro ingezameld, zegt Rode Kruis-woordvoerder Merlijn Stoffels en er zijn nog vele miljoenen nodig om het land op de rit te krijgen. De organisatie roept mensen op om vooral geen spullen te geven, maar geld.

Wij weten hoe het eiland in elkaar steekt en wat de bewoners nodig hebben Cerasela Somersall zamelt wel spullen in

Controle Van die oproep trekt Cerasela Somersall (24) uit Rotterdam zich weinig aan. Met haar organisatie ‘Make St Maarten great again’ roept ze mensen op om juist wél spullen te doneren bij een van de 41 inzamelplekken in Nederland. Samenwerking met andere hulporganisaties - zoals het Rode Kruis - vindt ze niet nodig. “Wij weten hoe het eiland in elkaar steekt en wat de bewoners nodig hebben. We willen zelf de controle houden.” Somersall is niet de enige die het heft in eigen hand neemt om familie en vrienden op het verwoeste Sint-Maarten te helpen. Met acties als ‘Rebuild SXM’ en ‘Care 4 the kids’ zamelen Nederlanders geld in voor wederopbouw en kinderopvang. “De meesten van ons hebben in 1995 orkaan Luis meegemaakt”, zegt John Sandiford (32) uit Eindhoven, oprichter van Rebuild SXM. “Daarna duurde het jaren om het eiland in zijn oude flow te krijgen. Na de eerste chaos moeten mensen hun leven weer oppakken. Daar willen we bij helpen.” Als mensen zelf containers vol spullen sturen, kan dat voor problemen zorgen Kellie Liket

Niet populair Ze doen het met de beste bedoelingen, maar mensen die op eigen houtje geld en spullen inzamelen voor Sint-Maarten, lopen daarmee vooral het Rode Kruis voor de voeten, zegt Kellie Liket, econoom en medeoprichter van de Effective Giving Economy. “Het kost veel moeite om goederen van A naar B te krijgen en te distribueren”, zegt Liket. “Als mensen zelf containers vol spullen sturen, kan dat voor problemen zorgen. Voor de mensen op Sint-Maarten is het veel beter om geld te geven aan het Rode Kruis of een andere professionele organisatie.” Het is ‘opmerkelijk en dapper’ dat het Rode Kruis mensen oproept om geen spullen te doneren, vindt Liket. Daar maakt de organisatie zich niet populair mee. Intuïtief zou het Rode Kruis wellicht geneigd zijn ‘ja’ te zeggen, denkt ze, wanneer mensen graag spullen willen geven. Om het vertrouwen onder donoren niet te schaden, raden andere organisaties dit soort initiatieven vaak niet af. “Maar ooit een keer moeten mensen dit gaan snappen.”

• Make Sint Maarten Great Again (goederen) ‘Make St Maarten Great Again’ is een netwerk dat mensen oproept om spullen te doneren. De organisatie zamelt de spullen door heel Nederland in, en zorgt dat ze op Sint-Maarten terechtkomen. Er is vooral behoefte aan droog voedsel, babyvoeding en lucifers, zegt Cerasela Somersall (24), een van de initiatiefnemers. De organisatie zamelt ook geld in om spullen van te kopen. “We hebben direct contact met bewoners en mariniers op het eiland”, zegt Somersall. “Zo krijgen we door waar mensen behoefte aan hebben.” Daarmee wil de organisatie voorkomen dat er onnodige artikelen op het eiland terechtkomen. “We zetten een rem op het aanbod van dingen die niet nodig zijn, zoals kleding”, zegt Somersall. “Ik snap de oproep van het Rode Kruis wel, maar wij staan daar los van. Onze organisaties is groot. We weten wat we doen.” Ze is bezig mensen te charteren die klaar staan om spullen te lossen en bij de eilandbewoners te brengen.

• Rebuild SXM (geld) Het fonds Rebuild SXM werd vorige week opgericht door John Sandiford (32) en Cyriel Pfennings-Richardson (31). De twee wonen in Nederland en kennen elkaar van de basisschool op Sint-Maarten. Het ingezamelde geld (‘tot nu toe een paar honderd euro’) willen ze inzetten voor de wederopbouw van het eiland, zodat scholen bijvoorbeeld lesmateriaal kunnen kopen. De mannen krijgen veel vraag naar spullen, maar houden het bewust bij het inzamelen van geld. “Wij willen niet de zoveelste club zijn die spullen inzamelt”, zegt Sandiford. Op duizenden truien zitten de eilandbewoners niet te wachten, reden waarom Sandiford een overzicht wil maken van welke club wat aan het inzamelen is. Volgens hem zijn er al zeker 25 initiatieven; hij wil die in een overzichtelijke lijst op zijn website zetten. Lees hier meer nieuws en achtergronden over orkaan Irma

