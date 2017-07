'Geheime afspraken tussen Duitse autobouwers leidde tot dieselschandaal'

Uiteindelijk leidden deze afspraken zelfs tot het schandaal met de sjoemeldiesels. Der Spiegel heeft documenten in het bezit waaruit blijkt dat Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler (Mercedes) sinds de jaren negentig bij elkaar kwamen. Dat gebeurde in zestig werkgroepen waarbij 200 medewerkers van de autofabrikanten waren betrokken.

Lees verder na de advertentie

Zij spraken over techniek, de kosten van toeleveranciers en over manieren om diesels te laten voldoen aan de strengere Europese normen voor de uitstoot van stikstofoxiden. De Duitse automerken gebruiken daar AdBlue voor, een vloeistof die de schadelijke gassen uit diesel vermindert. De vijf concerns spraken af de tankjes met AdBlue klein te houden. Zo voldeden de auto’s tijdens de testen aan de normen. Maar omdat de reservoirs met AdBlue te klein zijn, stoten de auto’s op de weg al snel te veel schadelijke stikstofoxiden uit.

De documenten waar Der Spiegel haar informatie vandaan haalt, komen van een verklaring die VW vrijwillig heeft ingediend bij de Duitse kartelwaakhond. Ook Daimler is zelf naar de autoriteiten gestapt om openheid te geven over de kartelvorming. Beide autobedrijven hopen zo op strafvermindering.

De verboden afspraken tussen de autofabrikanten is een van de grootste kartelzaken ooit in Duitsland. Als de fabrikanten schuldig worden bevonden, moeten zij rekenen op forse straffen. Op de beurs hielden beleggers daar al voorzichtig rekening mee. De koersen van BMW, Daimler en VW, waar ook Audi en Porsche bij horen, sloten allemaal een paar procent in de min.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.