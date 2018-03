'Geen sprake van Russische inmenging in campagneteam Trump'

De door Republikeinen gedomineerde commissie presenteerde gisteren in een 150 pagina's tellend rapport zijn belangrijkste conclusies van het onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Het ontwerprapport is enkel door de Republikeinse leden van de commissie ondertekend. De Democraten zijn furieus over de conclusies en delen die niet. Democraat Adam Schiff zei in een eerste reactie dat er wel degelijk overtuigend en duidelijk bewijs is gevonden voor de Russische inmenging.