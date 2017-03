'Gaswinning niet de oorzaak scheuren in buitengebied'

Deze schademeldingen in het zogenoemde buitengebied waren al eens eerder afgewezen, maar toen vond nationaal coördinator Hans Alders dat deze afwijzingen niet goed gemotiveerd waren. Daarop is een veel intensiever onderzoek gedaan, waarbij meerdere deskundigen betrokken waren. Tijdens dit onderzoek zijn in totaal 34.000 schades aangetroffen.

Soms was een scheur het gevolg van het verwijderen en een dragende muur, waarbij de balk die de muur verving was gaan doorbuigen

Opnieuw kwam het CVW tot de conclusie dat deze zogenoemde ‘C-schades’ niet het gevolg zijn van gaswinning. Bij elk individueel geval is bepaald wat dan wel de oorzaak was van de schade. Soms was een scheur het gevolg van het verwijderen en een dragende muur, waarbij de balk die de muur verving was gaan doorbuigen. Veel vaker was volgens Kruyt een scheur in een huis het gevolg van krimp van de gebruikte bouwmaterialen, zoals dat ook elders in het land voorkomt.

Volgens Alders sluiten deze conclusies echter niet aan bij de gevoelens die op dit moment in Groningen leven. Daarom krijgen de woningeigenaren ter compensatie wel een bouwvoucher van maximaal 1500 euro die kan worden gebruikt om aannemers te betalen voor het herstel van schades.

