‘Frenkie zag het allemaal heel goed’, herinnert de jeugdtrainer van Willem II zich

Jos Bogers, jeugdtrainer van Willem II, schiet prompt in de lach als een oude anekdote wordt opgerakeld. “Ja, dat verhaal is waar”, beaamt Bogers, die Frenkie de Jong twee jaar onder zijn hoede had in Tilburg.

Dat Frenkie de Jong (21), die in de zomer voor 75 miljoen euro (exclusief bonussen) naar FC Barcelona vertrekt, vroeger een groot talent was, mag geen verrassing heten. ­Bogers zag het al snel. Technisch en tactisch gezien was hij zijn tijd ver vooruit, herinnert Bogers. “Frenkie had een geweldig inzicht. Hij wist precies waar de ruimtes lagen. Heel bijzonder. Daarin zag je zijn talent.”

Ook in zijn persoonlijkheid is weinig veranderd, zoals woensdagavond bleek in de interviews met De Jong, die – voorzien van een jongensachtig gezicht – als een kind zo blij was dat zijn transfer eindelijk wereldkundig was gemaakt. Voetballen met Messi bij FC Barcelona: wie wil dat nou niet? “Het is nog diezelfde spontane jongen als toen. Hij laat zich niet zo snel gek maken”, meent Bogers. “Dat is nodig ook. Er komt zo veel meer bij kijken op het hoogste niveau.”

Opvoeden

Het beeld wat minder strookt? De Jong, die als jeugdspeler volledig zijn eigen plan trok in de opleiding van Willem II. Diverse jeugdtrainers – niet alleen Bogers – probeerden hem voetballend op te voeden. “Overspelen!” “Hou het simpel!” “Praten!” Het was niet besteed aan De Jong. Bogers schiet direct in de lach als hij de herinnering weer voor ogen heeft. “Trainers willen alles bepalen”, vervolgt hij. “Maar Frenkie was heel stoïcijns in het veld. Hij wist heel goed wat er moest gebeuren. Voor mij als jeugdtrainer was het niet zozeer een les, als wel een bevestiging van wat ik dacht: tegen sommige voetballers hoef je niet zo veel te zeggen.”

De Jong speelde van zijn elfde tot achttiende voor Willem II, waarna hij door Ajax werd overgenomen. Pas sinds vorig seizoen, toen De Jong al twintig was, is hij een vaste basisspeler bij de Amsterdammers. Op 6 september vorig jaar debuteerde hij als 21-jarige voor het Nederlands elftal, in een oefenwedstrijd tegen Peru. Vrij laat. Ook in zijn gedrag op het veld, zoals bijvoorbeeld zijn soms puberale boosheid bij discutabele beslissingen van de scheidsrechter, oogt de middenvelder jonger dan zijn teamgenoot Matthijs de Ligt (19), die zowel op als buiten het veld volwassener oogt. Sportpsycholoog Rico Schuijers verbaast dat niet. “Frenkie lijkt me een pure liefhebber, iemand die vroeger nooit bezig is geweest om de beste of duurste voetballer te worden. Voor mijn gevoel heeft hij pas later de knop omgezet.”