'Fout in huurcontract medicijnenagenstschap kan EU 350 miljoen euro kosten'

Het agentschap moet vanwege de Brexit uit Londen vertrekken. In het huurcontract blijkt alleen geen opzegtermijn te zijn afgesproken en dus loopt de huur nog door te 2039. Dat staat in een verslag van het Europees Parlement.

Het EMA zit in een pand aan Canary Wharf in Londen, een van de duurste plekken in de Britse hoofdstad. Het bedrag dat de EU tot 2039 kwijt is aan de huur van het pand? 347,6 miljoen euro.

Toch is nog onduidelijk of dat bedrag uit de portemonnee van de EU moet komen. De Europese Commissie vindt dat Groot-Brittannië alle kosten van de brexit moet betalen, waaronder dus ook de verhuizingen van Europese instellingen naar het vasteland. De uittredingsgesprekken die de komende twee jaar zullen plaatsvinden zullen dit duidelijk moeten maken.

Brussel is van mening dat het nog zestig miljard euro van Groot-Brittannië tegoed heeft, maar de Britten zijn zelf van mening dat ze geen euro hoeven te betalen. Zaterdag komen de 27 EU-lidstaten bij elkaar voor een extra Brexit-top in Brussel.

Nederland De regio Amsterdam hoopt het EMA naar Nederland te halen en heeft zich vorige week officieel kandidaat gesteld. Mede dankzij Schiphol zou Amsterdam een goede locatie zijn, staat in de brief waarin de kandidatuur werd bekendgemaakt. Het EMA beoordeelt de kwaliteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen die op de Europese markt komen, het controleert al bestaande medicijnen en helpt bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Nederland is niet het enige land dat het EMA hoopt te verleiden. Ongeveer twintig lidstaten zouden het medicijnenagenstschap naar hun land te lokken. Bij het agentschap, dat een jaarlijkse begroting van zo'n 300 miljoen euro heeft, werken ongeveer negenhonderd mensen. Groot-Brittannië hoopt het EMA overigens in eigen land te houden, maar Brussel heeft dat uitgesloten.

