'Flexwerker schuwt te vaak deelname aan ondernemingsraad'

Flexwerkers worden in de meeste gevallen op geen enkele wijze betrokken bij beslissingen van de onderneming. Dat blijkt uit onderzoek van Vlug Adviseurs en Onderzoeksbureau Eva naar de naleving van de Wet op de ondernemingsraden.

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken wil kijken naar de mogelijkheden de flexibele werker meer te betrekken bij de medezeggenschap in bedrijven, stelt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat flexwerkers dezelfde rechten moeten krijgen als werknemers in vaste dienst.

Breed begrip Flexwerk is een breed begrip. De zogenoemde flexibele schil van een onderneming bestaat uit alle werknemers zonder vast contract, zoals oproepkrachten, uitzendkrachten, zzp'ers en mensen met een tijdelijk contract. Bedrijven met meer dan vijftig werknemers zijn verplicht een ondernemingsraad op te zetten voor het personeel. Bij PostNL mogen flexwerkers met een tijdelijk contract zich na zes maanden verkiesbaar stellen voor de OR Neem PostNL, een onderneming met ruim 44.000 medewerkers en acht ondernemingsraden onder een centrale raad. Daarvan telt de grootste raad 25 leden die ongeveer 30.000 werkenden vertegenwoordigt. Geen van die leden komt uit de flexibele schil, laat woordvoerder Ilse Heemskerk weten. "In de praktijk moet dat wel kunnen. Ze hebben zich alleen niet verkiesbaar gesteld", zegt Heemskerk. Bij PostNL mogen flexwerkers met een tijdelijk contract zich na zes maanden verkiesbaar stellen en uitzendkrachten na twee jaar. Gemiddeld heeft 10 procent van de werknemers een flexibel contract, zegt het bedrijf. Heemskerk: "Feedback van flexibele werkkrachten horen we rechtstreeks op de werkvloer. Daar waar nodig nemen we die informatie mee." Bij bouwbedrijf Bam heeft gemiddeld 13 procent een flexibel contract. Bam-woordvoerder Arno Pronk laat weten dat medewerkers die een half jaar werkzaam zijn bij Bam mogen stemmen voor de ondernemingsraad. Werknemers die minimaal een jaar in dienst zijn mogen zich verkiesbaar stellen. Maar volgens Pronk zitten er in de ondernemingsraden geen flexwerkers. Die worden onder meer via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.