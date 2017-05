'FBI onderzoekt nu ook Trumps schoonzoon Jared Kushner'

NBC News meldt donderdagnacht dat onderzoekers van de federale recherche menen dat Kushner belangrijke informatie heeft. Dat betekent niet dat hij ergens van verdacht wordt of doelwit is van het onderzoek. Dat plaatst hem in een andere categorie dan campagnemedewerkers Paul Manafort en Michael Flynn naar wie gericht wordt gekeken. Het is niet bekend of Kushner benaderd is door de FBI voor meer informatie.



Kushner is getrouwd met Trumps dochter Ivanka en is aangesteld als belangrijke adviseur van de president. Na de verkiezingscampagne ontmoette hij de Russische ambassadeur, Sergej Kisljak. Kushners advocaat zegt tegen NBC dat Kushner al heeft meegewerkt met een onderzoek door het parlement. 'Dat zal hij weer doen als hij voor iets anders wordt benaderd.'

Jared Kushner en Ivanka Trump in Rome deze week. © AP

Vorige week berichtte The Washington Post al dat de FBI een adviseur van de president onderzoekt. Nu meldt de krant dat Kushner de enige medewerker binnen het Witte Huis is naar wie de rechercheurs kijken vanwege zijn relatie met de Russen. De FBI-agenten zouden geïnteresseerd zijn in een aantal bijeenkomsten die Kushner heeft georganiseerd.



Eerder meldde de New York Times al dat Kushner die ontmoetingen met de Russen niet heeft gemeld toen hij werd aangesteld in het Witte Huis. Dat had hij wel moeten invullen op de formulieren die elke ambtenaar moet ondertekenen om belangenverstrengeling te voorkomen. Volgens zijn advocaat had Kushner de gesprekken per ongeluk weggelaten. Zowel de FBI als het ministerie van Justitie willen niet reageren op de berichten.

