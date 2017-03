'Facebook moet factcheckers en journalisten betalen'

De proef in Nederland volgt op verschillende experimenten in Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten, waarbij factcheckers en journalisten van gerenommeerde media als AP, AFP en de Franse publieke omroep verhalen controleren. Als de controleurs van NU.nl en de universiteit onafhankelijk van elkaar tot de conclusie komen dat een artikel nep is, voorziet het sociale netwerk het bericht van de waarschuwing 'in twijfel getrokken', en wordt dat bericht omlaag gezet in de tijdlijn.

Volgens hoogleraar Van Dijk is de proef een stap in de goede richting van Facebook. Tot nu toe gebruikte het sociale netwerk alleen algoritmes om 'foute' berichten uit zijn tijdlijn te weren. Die waren geheim, zegt Van Dijk. "Zo lang die niet openbaar zijn, kun je dat als censuur zien. Hoe bepaald Facebook bijvoorbeeld hoeveel bloot er wel of niet op een foto mag?"



Van Dijk begrijpt de vraagtekens die veel Nederlandse nieuwsmedia plaatsen bij het plan. "Facebook gebruikt hun kopij voor niets, verdient daar advertentie-inkomsten aan en nu willen ze het dan ook nog eens gratis laten checken. Het is alsof je van alles jat en vervolgens vraagt: hebben we dat goed gedaan, of niet? Het is brutaal. Maar zo machtig zijn ze."



Maar het social mediakanaal komt er volgens de hoogleraar niet onderuit journalisten te gaan betalen. "Het nepnieuws dat we nu zien is pas het begin; het wordt alleen maar meer en complexer. Wat dacht je van gekleurd nieuws en bewerkte nieuwsvideo's? Om dat te kunnen beoordelen heb je mensen nodig, er moet redactie zijn. Een computer kan dat niet."



Weigert Facebook de journalisten en factcheckers te betalen, dan wordt de situatie onhoudbaar, zegt Van Dijk. "Dan wordt het één grote puinhoop op Facebook. Dan lopen gebruikers weg, omdat het nieuws onbetrouwbaar wordt. En dat is hun grootste angst."



Want Facebook is op hetzelfde uit als alle andere sociale mediaplatforms, stelt Van Dijk. "Al het mediagebruik overnemen, door mensen in te vangen met zo veel mogelijk media op één plek."