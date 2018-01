‘Even gas geven’ maakt Kjeld Nuis favoriet

Het was de Olympia Generalprobe, de wereldbeker schaatsen in Erfurt afgelopen weekeinde: de generale repetitie voor de Olympische Spelen, die over een kleine drie weken beginnen. Maar niet iedere favoriet was er. Sven Kramer ging liever naar Italië, Jorrit Bersgma zat thuis, Ronald Mulder werd ziek. Hoe kwamen de anderen terug uit Erfurt?

Dat Nuis wel in Erfurt startte, vond hij zelf lekker: een maand zonder competitie is een te grote gok. Tussen twee trainingsblokken door wilde hij in Duitsland ‘even gas geven’. Dat lukte. Hij is de grote favoriet voor olympisch goud, als hij zijn vorm tenminste vast weet te houden.

Kjeld Nuis wilde graag zeggen dat hij veel duurtrainingen had gedaan en dat hij niet op zijn best was. Maar ondanks dat won hij zaterdag én zondag de 1000 meter. De tweede in een evenaring van het baanrecord uit 2009. “Dit is dus de basis. Fijn.”

De onzekere: Hein Otterspeer

De vorm is er best wel bij Hein Otterspeer. Hij reed twee keer podium in Erfurt en had gisteren alleen pijntjes. Maar of hij naar de Spelen gaat? Hij is de vervanger van Kai Verbij, als die niet op tijd herstelt van een scheurtje in zijn lies. Maar hij heeft nog niks gehoord, zei Otterspeer in Erfurt. Hij traint gewoon door, en ‘als het telefoontje komt, dan sta ik er voor honderdduizend procent’.

We gaan met Kai zeker nog ergens een race rijden, al hoeft dat geen officiële te zijn. Gerard van Velde, schaatscoach

Gerard van Velde is de coach van Verbij en weet wel hoe het met zijn pupil is. “Ik denk dat hij Pyeongchang haalt. Om de drie dagen kijken we hoe ver hij is. Hij traint met de jongens (van Plantina, red.) mee. Snelle rondjes gaan hem goed af, al is dat nog wat anders dan starten. We gaan met Kai zeker nog ergens een race rijden, al hoeft dat geen officiële te zijn.”