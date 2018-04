'Er zat vast eigenbelang bij, maar de Marshallhulp gaf ons land hoop'

De Noordam was in de vroege ochtend van 26 april 1948 de pieren van Hoek van Holland nog niet voorbij of de vuurpijlen knalden in de donkere hemel. Het schip bracht de eerste lading van de Marshallhulp naar Rotterdam, een feit dat door het verpauperde volk uitbundig werd gevierd. Vandaag wordt hier voor het eerst bij stilgestaan in Rotterdam.

Drie jaren waren sinds de bevrijding verstreken. De puinhopen waren opgeruimd, maar de herbouw van Nederland kwam langzaam op gang. De Duitse bezetters hadden het land berooid en zwaar beschadigd achtergelaten. Het waren jaren van tucht en ascese, bijna alles was op de bon. De helpende hand kwam uit de Verenigde Staten dankzij het initiatief van minister van buitenlandse zaken George Marshall.

De tekst gaat verder onder de foto.

Nederland zou iets meer dan een miljard dollar krijgen, tachtig procent gift en twintig procent lening. Behalve geld kwamen er ook goederen. De Noordam had in zijn ruim vierduizend ton graan, vierhonderd ton soja-olie en landbouwmachines zoals tractors. Nederlanders waren dolblij. Kort daarop stonden in kranten foto's van bakkers die trots de broden lieten zien die zij van het Marshallgraan hadden gebakken.

Propaganda

Alle kranten pakten uit met de gebeurtenis in uitgerekend het platgebombardeerde Rotterdam. In de loods Philadelphia aan de Wilhelminakade stonden zo'n zeshonderd genodigden die, volgens Trouw, hulde brachten aan 'den groten Amerikaanse staatsman George Marshall'.

Het was er gezellig. De harmonie van de Holland Amerika Lijn stond te spelen en iedereen was opgetogen. Fotograaf Daniël van de Ven

Alleen de communistische krant De Waarheid sloeg een andere toon aan. Ze vonden dat 'de tarwe dienst deed als propaganda voor de Amerikaanse democratie'. Over de opmerking van minister Van den Brink dat ondanks de hulp de soberheid in Nederland nog wel even zou voortduren, schreef de verslaggever: "Dit is begrijpelijk wanneer men weet dat het Amerikaanse graan beduidend duurder is dan het Russische."

Een van de weinige getuigen die over deze dag kan vertellen is Rotterdammer Daniël van de Ven, die als 18-jarig 'brutaal broekie' de foto maakte die bij dit stuk staat. Hij was kort daarvoor begonnen als freelance fotograaf die aan Rotterdamse kranten zijn foto's sleet. "Ik wist niet wat ik zag toen ik de loods binnenkwam", zegt hij zeventig jaar later. "Het was er gezellig. De harmonie van de Holland Amerika Lijn stond te spelen en iedereen was opgetogen. Overal hingen vlaggen."

In de hoeken stonden spotlights. "Dat waren onvoorstelbare dingen. Op een stellage zag ik naast een gigantische filmcamera een man staan met achterop zijn jas 'director'. In mijn beste Engels vroeg ik of ik bij hem mocht staan voor een foto. Als een echte Yank knauwde hij: 'All right'. Het was gewoon Hollywood aan de Maas."