‘Er is ook in Nederland angst voor aanslagen op moskeeën’

Direct nadat beelden van de aanslagen op de moskeeën in Nieuw-Zeeland in Hollandse huiskamers te zien waren, kwamen reacties binnen bij de landelijke raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, zegt voorzitter Saïd Bouharrou. “De impact hiervan op de moslimgemeenschap in Nederland is heel groot. Mensen zijn in tranen. Ze vragen zich af wat deze aanslag voor hen hier in Nederland betekent, voor hun veiligheid.”

‘Liefde overwint de haat. Het moet een signaal worden van vrede tegen terreur.’

Tijd dus voor een vredesdemonstratie in het centrum van hoofdstad Amsterdam, vindt hij. Als tegengeluid tegen deze gewelddadige aanslagen, die 49 mensen het leven kostten. Bouharrou zocht contact met een tiental Nederlandse religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties, zoals de Raad van Kerken in Nederland, het Centraal Joods Overleg (CJO), het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) en Vredesbeweging PAX. Samen zetten de actie op. Ook burgemeester Femke Halsema was meteen bereid de actie te steunen en zal morgenmiddag op de manifestatie op de Dam als eerste spreken.

Bouharrou: “Er is ook in Nederland veel angst voor aanslagen op moskeeën. Ik volg de sociale media en het sentiment in dat debat is echt niet goed. De polarisatie is heel groot, islamofoben zijn heel actief. Er is weinig nodig of de vlam slaat in de pan. En die aanslagen in Nieuw-Zeeland kunnen andere mensen inspireren ook gekke dingen te gaan doen. Daar zijn de mensen bang voor.”

Hij wil met de vredesmanifestatie een ander geluid laten horen. “Aan de daders en anderen die met hen sympathiseren willen we luid zeggen: dit is niet de weg. Liefde overwint de haat. Het moet een signaal worden van vrede tegen terreur.”

