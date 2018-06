'Er is nog een wereld te winnen in het vrouwenvoetbal'

Merel van Dongen is een optimistisch en positief ingesteld mens. De speelster die zaterdag in de bekerfinale tegen PSV voor de laatste keer het Ajax-shirt droeg, hoopt nog altijd dat er in Nederland een volwaardige vrouwencompetitie kan worden opgezet. Zoals in ons omringende landen als Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland, Maar dan moet er wel snel iets gebeuren, want anders is het gat niet te dichten.

Veel topspeelsters gingen haar voor en dit seizoen zet ook Van Dongen (25) een punt achter haar verblijf in de eredivisie. Ze weet dat door die stap - ze tekende een contract bij het Spaanse Real Betis Sevilla - de kwaliteit in de Nederlandse competitie nog verder wordt afgeroomd. Want ze is niet de enige. Ook haar ploeggenote Inessa Kaagman heeft gekozen voor een buitenlands avontuur. Zij verruilt Ajax voor Everton.

Ze zijn bang geld uit te geven aan dingen waarvan zij denken dat het niet kan. Ze moeten gaan beseffen dat het juist geld kan opleveren Merel van Dongen

Een dubbel gevoel dus, maar voor voetbalsters met ambitie rest er geen andere keus dan de gang naar het buitenland. "De Nederlandse eredivisieclubs zijn heel terughoudend in het investeren in vrouwenvoetbal", zegt Van Dongen. "Dat is zo jammer, want met meer faciliteiten en geld kun je de beste speelsters in Nederland houden en ook buitenlandse toppers in Nederland laten spelen."

Van Dongen begrijpt niet waar die afwachtende houding vandaan komt. Kijk naar wat het gewonnen EK voor vrouwenvoetbal heeft gedaan, zegt ze. Waarom wordt er niet doorgepakt, vraagt de Amsterdamse zich af. "De investering voor een club in een vrouwenelftal is een schijntje, een druppeltje. Ze zijn bang geld uit te geven aan dingen waarvan zij denken dat het niet kan. Ze moeten gaan beseffen dat het juist geld kan opleveren."

Nu of nooit De strijd is nog niet verloren, meent de optimistisch ingestelde Van Dongen. Maar het is in haar ogen wel nu of nooit. De kans ligt er nu, zegt ze, en als die niet wordt gepakt is het gat over tien jaar net zo groot als nu bij de mannen tussen de Nederlandse clubs en teams als Real Madrid en Barcelona. "Er moeten vanuit de KNVB en de clubs nu beslissingen worden genomen, dan is er nog een wereld te winnen." Komende zomer meldt Van Dongen zich bij Real Betis, een subtopper uit de Spaanse competitie. Een club die niet, zoals de verdedigster bij Ajax gewend was, om de prijzen speelt. Ze zal er aan moeten wennen om vaker te verliezen. Toch was het een bewuste beslissing. "Ik wilde een keus maken die voor mij als mens goed was. Sevilla is een mooie stad, de competitie is goed. Ik wilde niet in het noorden van Noorwegen gaan wonen, waar het de helft van het jaar min twintig is." Na vier jaar eredivisie lonkt het avontuur voor Van Dongen in Spanje. Ze speelt dan wel niet bij een van de topclubs, maar de sportieve uitdagingen zijn groter dan in Nederland. "Je speelt twee keer tegen Barcelona, tegen Atletico Madrid en tegen Athletic de Bilbao. Dat zijn zes wedstrijden die ik in de eredivisie niet had. Hier speelde ik, met alle respect, vier keer tegen Excelsior/Barendrecht."

Van dongen bij twee treffers betrokken Met twee assists had Van Dongen een groot aandeel in de 3-1 zege van Ajax in de bekerfinale tegen PSV. In de eerste helft kopte Stefanie van der Gragt raak uit een hoekschop van Van Dongen, die later met een fraaie pass Inessa Kaagman in staat stelde te scoren. Na rust bracht invalster Vanessa Susanna de spanning terug, maar vlak voor tijd viel de beslissing door een eigen doelpunt van Kristina Erman. Net als Van Dongen en Kaagman speelde ook Davina Philtjens op het veld van IJsselmeervogels in Bunschoten-Spakenburg haar laatste wedstrijd voor Ajax. De Belgische international verhuist naar het Italiaanse Fiorentina.