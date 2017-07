'Emiraten zaten achter nepnieuws dat conflict met Qatar veroorzaakte'

Qatar ligt al sinds mei overhoop met Saudi-Arabië, de Emiraten, Egypte en aantal andere Saudische bondgenoten, nadat hackers een Qatarese nieuwssite hadden gehackt en daarop een nepartikel plaatsten. Dit artikel vormde de aanleiding voor de ruzie tussen de Saudische coalitie en Qatar. Volgens The Washington Post is het doorgestoken kaart: de hack en het ‘fake news’-artikel zijn het werk van de Emiraten.

De krant baseert zich op anonieme inlichtingenfunctionarissen, wat het moeilijk maakt om het nieuws te verifiëren. Daarnaast kwam op 7 juni CNN ook al met een bericht waarin betrouwbare Amerikaanse ‘inlichtingenbronnen’ (wederom anoniem) zich uitlieten over deze zaak; de bronnen hadden toen sterke aanwijzingen dat Rusland achter de hack zat.

Volgens The Washington Post hebben Amerikaanse inlichtingendiensten deze keer vreemde activiteiten waargenomen in de Emiraten op 23 mei, de dag vóór de hack. Emiraatse regeringsfunctionarissen zouden toen het plan van de hack hebben besproken en het hebben gehad over de uitvoering ervan. De volgende dag verscheen een nepartikel op de Qatarese nieuwssite, waarin de emir zich bijzonder vriendelijk uitsprak over de vijanden van Saudi-Arabië, zoals Iran, de Moslimbroederschap en Hamas.

Het was al vrij snel duidelijk dat het artikel nep was, maar dat was voor de Saudische coalitie niet relevant. De landen hadden lang van tevoren besloten om Qatar te grazen te nemen. Het nepbericht vormde slechts een goede aanleiding om tot actie over te gaan.

Op vijf juni besloot de coalitie landen om Qatar te boycotten. Ze sloten hun grenzen en hun luchtruim voor vliegtuigen uit Qatar. De landen kwamen daarna met een lijst van 13 keiharde eisen, waaronder sluiting van nieuwsstation Al Jazeera, de uitzetting van alle Moslimbroeders, het verbreken van de banden met terreurorganisaties en met Iran. Qatar wees de eisen af.

De Emiraten hebben inmiddels ontkend dat zij het nepbericht de wereld hebben ingestuurd. De andere betrokken landen hebben nog niet gereageerd.

De rol van de Verenigde Staten in dit conflict is minstens zo dubieus als die van de andere landen. Trump stond tot voor kort op goede voet met Qatar, maar veranderde zijn toon vlak na zijn bezoek aan Saudi-Arabië. In het conflict met Qatar schaart hij zich openlijk achter de theocratie, maar dat geldt niet voor zijn minister van buitenlandse zaken, Rex Tillerson. De laatste zegt een diplomatieke oplossing te zoeken voor het conflict, en Tillersons ministerie heeft meerdere keren Saudi-Arabië bekritiseert over zijn opstelling tegenover Qatar. Trump zei onlangs in een interview dat het verschil tussen hem en Tillerson hem vooral zit in de toon, niet zozeer in beleid.

De onvoorspelbare houding van de Amerikanen moet de Golfstaten toch zorgen baren. Als de Amerikanen een nauwe bondgenoot als Qatar zo snel kunnen laten vallen, dan is er geen reden om aan te nemen dat andere bondgenoten wel op hun onvoorwaardelijke steun kunnen rekenen. Als de anonieme inlichtingenfunctionarissen met The Washington Post hebben gepraat met instemming van de Amerikaanse regering (zoals wel vaker gebeurt), dan kan deze onthulling opgevat worden als een eerste bevestiging hiervan.

