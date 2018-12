‘Een zwarte dag voor Europa’, Soros-universiteit moet definitief weg uit Boedapest

De Central European University (CEU) moet definitief verdwijnen uit de Hongaarse hoofdstad Boedapest, en verhuist daarom volgend jaar naar Wenen. Dat heeft de CEU gisteren laten weten in een bittere verklaring over ‘een willekeurige uitzetting’.

De verhuizing naar de Oostenrijkse hoofdstad hing al in de lucht, maar de internationale universiteit hield tot op het allerlaatste moment hoop dat de regering van premier Viktor ­Orbán alsnog zou tekenen voor een langer verblijf in Boedapest. Die hoop is nu vervlogen.

“Dit is nog nooit vertoond”, aldus CEU-voorzitter en rector Michael ­Ignatieff in de verklaring. “Een Amerikaanse instelling wordt verdreven uit een land dat een Navo-bondgenoot is. Een Europese instelling moet vertrekken uit een EU-lidstaat. Willekeurige uitzetting van een gerenommeerde universiteit is een flagrante schending van academische vrijheid. Dit is een zwarte dag voor Europa en een zwarte dag voor Hongarije.”

Ignatieffs verklaring is de voorlopige climax in de jarenlange strijd tussen Orbán en zijn aartsrivaal George Soros (88), de Hongaars-Amerikaanse filantroop, miljardair en oprichter van de CEU. Soros is een voorvechter van liberalisme en open democratie, maar volgens Orbán wil hij Europa overspoelen met migranten.

Nieuwe wet Vorig jaar werd een nieuwe Hongaarse wet voor het hoger onderwijs van kracht, die volgens critici alleen is bedacht om de CEU weg te ­pesten. Een van de bepalingen is dat een buitenlandse universiteit alleen in Hongarije actief mag zijn als die ook een vestiging heeft in het land van herkomst. Om daaraan tegemoet te komen, opende de CEU een dependance in de staat New York en stelde het een nieuw contract op. Hoewel de universiteit wel aan de nieuwe regels ­voldeed, weigerde de regering dat te ondertekenen. De Europese Commissie liet gisteren weten ‘diep bezorgd’ te zijn over de ontwikkelingen. Brussel is eerder al naar het Hof van Justitie gestapt over de nieuwe Hongaarse onderwijswet. Die procedure loopt nog. Opvallend was gisteren de reactie van Manfred Weber, de Beierse voorman van de christen-democratische EVP in de EU, een partijfamilie waar ook Orbán nog steeds onderdak krijgt. “Het is onaanvaardbaar dat een universiteit in de EU tot een verhuizing wordt gedwongen”, tweette hij. “Daarom hebben we snel het vonnis van het hof nodig.” Vervolgens kreeg Weber een storm van kritiek op sociale media, omdat hij de kwestie op het bordje van het hof schuift en ook nu niet oproept tot verwijdering van Orbáns partij Fidesz uit de EVP.

