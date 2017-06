'Een verbod op zonnebanken is niet realistisch'

We weten het al jaren: zonnebaden verhoogt het risico op huidkanker. Volgens de Hoge Gezondheidsraad in België, het wetenschappelijk adviesorgaan van de overheid op het gebied van gezondheid, zou een verbod op zonnebanken daarom in vijftig jaar bijna 6000 sterfgevallen kunnen voorkomen. En meer dan 200 miljoen euro aan medische kosten besparen.

Het aantal mensen dat de diagnose huidkanker krijgt stijgt al jaren. In Nederland is het aantal mensen dat voor het eerst de diagnose huidkanker krijgt in twintig jaar tijd meer dan verdrievoudigd van 17.000 naar bijna 53.000 mensen per jaar.

In 2015 pleitte de Nederlandse beroepsvereniging van dermatologen al voor een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren en een strengere controle van zonnebankstudio’s.

Wij geloven er meer in dat mensen zelf ver­ant­woor­de­lijk­heid moeten nemen Nederlandse beroepsvereniging van dermatologen

Eigen verantwoordelijkheid Toch gaat een algemeen verbod op zonnebanken de NDVD te ver. “We zijn van oudsher zeer kritisch op het gebruik van zonnebanken, maar een algemeen verbod vinden we niet realistisch. Wij geloven er meer in dat mensen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen”, aldus een woordvoerder. Volgens dermatoloog Marlies Wakkee, werkzaam bij het Erasmus Medisch Centrum moet er daarvoor nog wel veel gebeuren op het gebied van bewustwording.”Het is belangrijk dat mensen zich gaan afvragen waarom ze onder de zonnebank willen gaan. Het is heel tegenstrijdig. Mensen gaan vaak onder de zonnebank omdat ze er mooier uit willen zien. Maar dat kleurtje verdwijnt en je houdt een huid over die beschadigd is. Je krijgt eerder rimpels en het risico op huidkanker neemt sterk toe.”

Strengere regels Wakkee pleit wel voor een strengere controle op zonnebankstudio’s. Vooral als het gaat om het gebruik van zonnebanken door jongeren onder de achttien jaar. “Uit onderzoek is gebleken dat zonverbranding op jonge leeftijd een harde voorspeller is voor het krijgen van huidkanker. Zonnebankstudio’s zouden daar goede voorlichting over moeten geven, maar ik betwijfel of dat nu ook gebeurt.” Rob Bontje, voorzitter van Samenwerking Verantwoord Zonnen, de branchevereniging voor zonnestudio’s, fabrikanten en leveranciers van zonneapparatuur, vindt ook dat de controle op zonnebankstudio’s strenger moet worden.”De 200 studio’s die bij ons zijn aangesloten hebben allemaal een code ondertekend voor een goede praktijkbeoefening. Dat betekent dat zij mensen voorlichten over de juiste zonnebank voor hun huidtype en hoe lang zij maximaal onder de zonnebank mogen liggen. Of dit ook gebeurt bij de 600 zonnestudio’s die niet bij ons zijn aangesloten is de vraag. Laat staan bij de 1000 tot 1500 zonnebanken die bij sportcentra en kappers staan.” Een bezoek aan de zonnebank is even schadelijk als een volle dag zonnen op het strand KWF Kankerbestrijding Een algeheel verbod op zonnebanken vindt Bontje een veel te zware maatregel. “Gemiddeld gaat een klant veertien keer per jaar onder de zonnebank. Dat staat ongeveer gelijk aan een halve tot hele dag zonnen op het strand. Mensen krijgen veel meer schadelijke UV-straling buiten de studio dan binnen de studio.” Volgens Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding is een bezoek aan de zonnebank schadelijker dan Bontje schetst. “Een bezoek aan de zonnebank is even schadelijk als een volle dag zonnen op het strand.”Maar ook Stubenitksy ziet niets in een algeheel verbod op zonnebanken. "Zon is niet per definitie slecht, je moet alleen weten hoe je er mee om moet gaan. Dat betekent: rekening houden met je huidtype en goed smeren.”

