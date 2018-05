'Een vak wordt veel interessanter als de docent begrijpt hoe het in de praktijk werkt'

In de aanloop naar het examen heeft Noah vooral de begrippen in zijn hoofd gestampt. "De basis moet goed zijn, maar verder heb ik genoeg inzicht om de stof te kunnen toepassen."

Noah houdt wel van politiek. "Eigenlijk vind ik alles rondom de Tweede Kamer interessant, het hele bestuurlijke stelsel." Wel vindt hij het jammer dat maatschappijkunde alleen over Nederland gaat. "Ik zou graag meer over Amerika willen weten. Maar daarvoor moet ik waarschijnlijk een politieke studie kiezen."

Het is dezelfde docent die Noah enthousiast maakte voor het debatteam op school. Debatteren is maatschappijkunde in de praktijk, vindt Noah. "De onderwerpen van het debat zijn vaak direct verbonden met de inhoud van de lessen. Ik vind het ontzettend leuk om met anderen de discussie aan te gaan."

De maatschappijkundedocent van Noah Hajji zit vol prachtige verhalen. Als oud-Statenlid en PvdA'er vertelt de leraar graag over zijn ervaringen in de politiek. "Echt geweldig", vindt Noah. "Een vak wordt meteen veel interessanter als de docent begrijpt hoe het in de praktijk werkt."

De terugblik

Menno Middeldorp vindt het jammer dat er weinig vragen over monetair beleid in het havo-examen economie zitten. Lachend: "Dat vind ik zelf leuk."

Het examen zit wel vol actuele thema's waar de hoofdeconoom van Rabobank Nederland ook elke dag mee bezig is. Zoals het nationale begrotingsbeleid: "Dat is kennis die van pas komt als je naar de stembus gaat."

"En dat is toch wel handig in een democratie", benadrukt de econoom. Middeldorp deed eindexamen in de Verenigde Staten. Hij noemt economie 'het ondergeschoven kindje' van het Amerikaanse onderwijs. In een van de examenvragen voeren drie economen een discussie in een Amerikaans praatprogramma. "Ze komen dan met rekenmodellen aanzetten, maar in de Amerikaanse media is helemaal geen feitelijke discussie mogelijk."

Dat dit in Nederland wel kan, komt volgens Middeldorp door het goede economieonderwijs. "In dit examen komen dingen voorbij die de gemiddelde Amerikaan niet weet." Als een havist dit examen haalt, stapt hij met een sterke basis de maatschappij in.

"Deze leerlingen kunnen niet alleen nadenken over de kern van de economie; ze krijgen ook praktische kennis mee die van pas komt als ze een eigen bedrijf beginnen of zzp'er worden. En dat al als je zeventien bent."