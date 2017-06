'Een selectie die de harten van de honkbalfans kan stelen'

Tijdens het laatste grote internationale honkbaltoernooi - de World Baseball Classic in maart - werd Australië al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het Nederlands team haalde tijdens het toernooi de halve finale, maar toch passeerde Australië Oranje op de wereldranglijst. Dat komt omdat met het samenstellen van de ranglijst ook wordt gekeken naar de prestaties van de jeugdteams op internationale toernooien. En Australië won het juniorenkampioenschap.

"Daardoor zijn we als bond gedwongen om mee te doen aan jeugdtoernooien en dus zijn we dit jaar in alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd op EK's en WK's", vertelt Bart Volkerijk, algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB). In augustus speelt het Nederlands team voor spelers onder de 23 jaar bijvoorbeeld het EK in Tsjechië.

Talentontwikkeling

Om vast te wennen aan het spelen op een internationaal toernooi is een aantal van die talentvolle honkballers geselecteerd voor het World Port Tournament (WPT), dat zaterdag in het stadion van Neptunus in Rotterdam begint. Bondscoach Sidney de Jong nam negen debutanten in zijn selectie op voor het tweejaarlijkse toernooi, dat Nederland in 1999 voor het laatst won.

"We beschikken over een mooie selectie die de harten van de fans kan gaan stelen", vertelt De Jong. "De jonge jongens moeten zich gaan ontwikkelen, zodat we ze in de toekomst kunnen gaan gebruiken. In 2019 en de jaren daarna kunnen ze het Nederlands team gaan versterken en zo de poel van spelers gaan vergroten", legt hij verder uit. Uiteindelijk moet dat leiden tot een gouden medaille voor het Nederlands honkbalteam op de Olympische Spelen van 2020, waar de honkbalbond op mikt. Honkbal keert dan terug als olympische sport, nadat het na 2008 van de Spelen was verdwenen.

Dat De Jong tijdens het WPT bondscoach is en dat Steve Janssen wat meer op de achtergrond staat - hij leidt het Nederlands team normaal gesproken bij toernooien in Europa - past ook in het beeld van talentontwikkeling. "We willen niet alleen investeren in spelers, maar ook in talentvolle coaches", geeft Volkerijk aan.

De Jong zal in augustus op het EK bondscoach zijn van het team voor spelers onder de 23 jaar. Het is echter alweer even geleden dat De Jong leiding gaf aan een team. En dat was volgens Janssen een belangrijke reden om De Jong ook bondscoach te laten zijn tijdens het WPT. "Sidney heeft zijn sporen als coach al verdiend, maar het is ook vijf jaar geleden dat hij een wedstrijd heeft gecoacht als eindverantwoordelijke", weet Janssen. "Dat is toch net even wat anders dan als assistent. Het is dus niet zo dat ik nu opzij ben geschoven, alles is in samenspraak gegaan."

Op het World Port Tournament neemt het Nederlands team het op tegen Taiwan, Curaçao, Japan en titelverdediger Cuba. Veel van de jeugdige Nederlandse honkballers kunnen zo ervaring opdoen tegen sterke internationale tegenstanders. Dat ziet ook Diegomar Markwell, speler van Neptunus en al sinds 2004 international. "Ik gooi elke week tegen die jonge jongens in de hoofdklasse en ze willen erg graag beter worden", zegt hij. "Wij als ervaren spelers moeten hen gaan begeleiden. Ik zal tegen ze zeggen dat het spel hetzelfde blijft, ondanks de sterkere tegenstanders, en dat ze rustig moeten blijven. Als ze daarin slagen dan kunnen we zeker het toernooi winnen."