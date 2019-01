‘Een Nederlandse ban van Huawei brengt investeringen van telecombedrijven in gevaar’

Welk gevaar lopen Nederlandse telecombedrijven die Chinese technologie gebruiken? Je kunt denken aan spionage door de Chinese overheid of aan een computerhack. Maar beveilingsexpert Brenno de Winter noemt een heel ander risico waarmee bedrijven zoals T-Mobile of KPN rekening moeten houden: namelijk de grillige politiek die lopende investeringen zomaar in gevaar kan brengen.

Lees verder na de advertentie

Als Nederland techniekreus Huawei in de ban doet, en zo aanhaakt bij een internationale trend, raakt dat Nederlandse bedrijven die al hebben geïnvesteerd in razendsnelle 5G-technologie en die nauw samenwerken met Huawei. Daar kunnen telecombedrijven maar beter rekening mee houden, zegt De Winter.

Huawei is een innovatief bedrijf dat op deze manier kapot kan worden gemaakt Brenno de Winter, beveilingsexper

Vrijwel alle telecomproviders in Nederland gebruiken netwerkapparatuur van een Chinese fabrikant, merkt een woordvoerster van T-Mobile op. Dat geldt overigens ook voor tal van andere Nederlandse sectoren, zegt ze. Zelf werkt T-Mobile bij de introductie van 5G nauw samen met Huawei. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit, zegt de woordvoerster. "Samen met ons moederbedrijf Deutsche Telekom testen en monitoren we alle apparatuur en software gedurende de levensduur."

KPN voert 5G-experimenten uit met allerlei leveranciers. In de Rotterdamse industrie is dat met Huawei en op het Drentse platteland met ZTE, nog zo'n Chinees bedrijf dat in de Verenigde Staten onder vuur ligt wegens de staatsveiligheid. KPN zegt continu te waken over zijn netwerken, apparatuur en infrastructuur, en is over dit onderwerp in gesprek met de overheid.

Spionage Zit Huawei terecht in het verdachtenbankje wegens spionage? "Ik heb geen bewijs gezien", zegt De Winter. Huawei is een innovatief bedrijf dat op deze manier kapot kan worden gemaakt, zegt hij. Hij noemt het willekeur en verwijt de overheid dat er geen procedures worden ontwikkeld om risico's te beheersen. "Je kunt namelijk veel doen tegen geheime achterdeurtjes. Vraag naar de computercode en leidt programmeurs op die goede testen uitvoeren." De Winter onderzocht vorig jaar het besluit van de Nederlandse overheid om antivirussoftware van het Russische Kaspersky Lab te verbannen. "Ook daar ontbrak het aan technische onderbouwing. De afkomst van een bedrijf is nu bepalend, niet de inhoud." Naast de geopolitieke werkelijkheid is er een digitale werkelijkheid, waarin grenzen zachter zijn, zegt De Winter. "Huawei gebruikt Nederlandse chips en Amerikaanse technologiebedrijven opereren in China. Nieuwe technologie komt als een vloedgolf over ons heen. Zorg allereerst voor goede dijkbewaking."

Lees ook:

Ook Nederland twijfelt: mag het Chinese Huawei hier een 5G-netwerk aanleggen? Nederland moet dit jaar beslissen of het net als bondgenoten de Chinese telecomgigant Huawei weert bij de aanleg van een 5G-netwerk. Er zijn zorgen dat het bedrijf via de achterdeur kan spioneren.