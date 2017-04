'Een meerdaagse wielerkoers dwars door het Midden-Oosten? Je bent gek'

Misschien moet je wel een beetje een dwaas zijn om een wielerwedstrijd door Israël, Palestina, Jordanië en Egypte op touw te zetten, lacht Gerhard Schönbacher. Deze week is ingeruimd voor een zogenaamde pre event, een eerste kennismaking. Vanaf volgend jaar moet de Middle East Peace Tour een vaste plaats krijgen op de wielerkalender, zegt de 63-jarige voormalige prof die maakte naam als rodelantaarndrager in de Tour de France van 1979 en 1980.

Hij houdt van serieuze uitdagingen. Schönbacher is bedenker van een van de zwaarste mountainbikewedstrijd ter wereld: de Crocodile Trophy. Deelnemers trotseren hitte, droogte en 1500 kilometer door de Australische outback.

Maar een koers door een hopeloos verdeelde regio waar de spanningen elke dag weer tastbaar zijn, is andere koek, weet de Oostenrijker inmiddels. "Wij zijn vier jaar bezig geweest. Vier jaar om alles af te dekken en te regelen. Dat was geen sinecure." De suggestie voor een koers kwam van een vriend van hem. Schönbacher zag er wel heil in, nadat hij zich wekenlang in het Midden-Oosten had ingelezen en de geschiedenis en achtergronden had verorberd. "Toen kwam ook het idee om iets voor de vrede te doen."

Woestijn

Schönbacher is niet de man die het bij mooie plannen houdt. Hij stapte met zijn prille voornemens naar de Oostenrijkse ambassades in de deelnemende landen. "Zeker in het begin, als je alleen nog een idee hebt, is het lastig. Fietsen is er niet vanzelfsprekend. Vrede al helemaal niet. Maar ik ben geweldig geholpen. De ambassade heeft mij weer in contact gebracht met de vertegenwoordigers van Palestina, Egypte, Israël en Jordanië in mijn eigen land. Daardoor verliep het contact met de betrokken ministeries, wielerbonden, de olympische bonden en lokale overheden een stuk makkelijker."

De Middle East Peace Tour is een meerdaagse wedstrijd. De start is op 9 maart 2018 in de Jordaanse hoofdstad Amman. De renners zakken af via de Jordaanse oevers van de Dode Zee naar Akaba aan de Rode Zee. Daarna steekt de wielerkaravaan de grens over naar het Israëlische Eilat. Het Egyptische Taba is decor voor de vierde etappe, een tijdrit. Vervolgens doorkruisen de renners de Negev woestijn richting de Westelijke Jordaanoever. Door Palestijns gebied gaat het tenslotte op 15 maart naar de verlossende finishplaats Jeruzalem.

"Wielrennen is volgens mij een van de weinig sporten die letterlijk grenzen overstijgt en in een keer landen verbindt. Zover ik heb begrepen is dit daar op sportgebied nog nooit gebeurd", weet Schönberger. Hij is niet blind voor de achterliggende redenen waarom de vier landen zijn vredeskoers actief ondersteunen. "Natuurlijk gaat het om mooie beelden van witte stranden en serene landschappen. Het toerisme kan daar zonder meer een opleving gebruiken. Maar is dat verkeerd? Belangrijk is vooral dat wij een evenement hebben waar politiek buiten de deur blijft."

Over risico's als aanslagen maakt Schönberger zich niet al te druk. "Dat heeft vanzelfsprekend de aandacht van de overheden. Anderzijds, en daar moeten wij reëel in zijn, een koers is nooit helemaal honderd procent veilig te maken. Maar goed, wij als organisatie laten ons niet bang maken. Je hoort veel over angst in de regio, maar ik ben tot op heden alleen maar op vriendelijkheid gestuit."

Minder zelfverzekerd is Schönbacher over de belangstelling van gevestigde namen voor zijn project. De Middle East Peace Tour is geaccrediteerd door de UCI, de internationale wielerunie, maar daarmee is succes nog geen garantie. "We rekenen in eerste instantie op een aantal voormalige wielervedetten aangevuld met anderen die willen meedoen." Schönbacher spiegelt zich aan de Strade Bianche. Ooit een recreatieve Italiaanse toertocht voor retro-racefietsers, inmiddels een gevestigde World Tour-koers. "Dit heeft tijd nodig."