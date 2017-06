'Een bosbrand is extreem moeilijk onder controle te brengen'

Hoe kunnen mensen zich beschermen tegen zo’n uitslaande brand?

“Laat ik voorop stellen dat we in Nederland weinig ervaring hebben met bosbranden. Er zijn natuurlijk wel eens heidebranden, maar die zijn niet te vergelijken met de grote bosbranden in landen als Australië, de Verenigde Staten, Spanje en nu in Portugal.”

“Daar gaat het vaak om extreem grote gebieden die in brand staan. Verbindingswegen worden ingesloten door de vlammen, zie het voorbeeld van Portugal, en dan kan je geen kant meer op. Het is dan heel moeilijk om je te beschermen. Brandweerpersoneel heeft in zo’n noodgeval wel eens succes gehad met het ingraven en je bedekken met aarde en takken. En dan maar wachten tot de brand is over geraasd. Maar zoiets is eerder een laatste redmiddel dan een strategie.”