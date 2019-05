“Duitsland zat tevergeefs achter commandant Westerbork aan”

Dat meldt de Volkskrant op basis van de vandaag verschenen biografie van Gemmeker, opgetekend door journalist en televisiemaker Ad van Liempt, die daar in Groningen op promoveert. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft zich bij elkaar zeventien jaar lang ingespannen om hem opnieuw voor de rechter te krijgen voor zijn aandeel in de Jodenvervolging, maar dat is mislukt.

In de tweeënhalf jaar dat Gemmeker er de leiding had, liet hij 75 treinen vertrekken, vooral naar Auschwitz en Sobibor. De Duitse kampcommandant kreeg in Nederland wel 10 jaar cel, waarvan hij er 6 uitzat. Maar medeplichtigheid aan de massamoord werd hem niet ten laste gelegd. Van Liempt stuitte op nooit openbaar gemaakte Duitse archieven die duidelijk maken hoeveel moeite is gedaan om Gemmeker daarna alsnog te veroordelen voor medeplichtigheid aan genocide. Er werden over de hele wereld 130 getuigen gehoord, in een kostbare procedure die uiteindelijk tevergeefs was.

