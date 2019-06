‘Dorp Zetten moet een monument krijgen voor tehuisjongeren die uit het leven stapten’

In mei van dit jaar figureerde Huig de Groot nog in een in memoriam in Trouw voor zijn goede vriend Huib Winkel, die een maand eerder was overleden door een ongeval. Huib was getekend door het leven als ‘tehuiskind’ en De Groot beschreef in een eerbetoon dat leven van onderdrukking en verzet.

Hoe droevig het overlijden van Huib Winkel ook was, het was ook fijn dat we nog samen ons zegje hebben gedaan Huig de Groot

“Vóór zijn dood zijn Huib en ik gelukkig nog op bezoek gegaan bij de onderzoekscommissie van hoogleraar Micha de Winter”, zegt De Groot. “Huib vertelde indringend over hoe hij als kind die naargeestige tocht langs de tehuizen maakte. Ikzelf was in die jaren zeventig verbonden aan Belangenvereniging Minderjarigen en was directeur van een opvanglocatie in Amsterdam. Zo kon ik in dat gesprek niet alleen Huib ondersteunen, maar zijn verhaal ook in een breder perspectief plaatsen. Hoe droevig zijn overlijden ook was, het was ook fijn dat we nog samen ons zegje hebben gedaan.”

Intieme ruimte Toen de commissie afgelopen week met de conclusie kwam dat ruim driekwart van de kinderen in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen de afgelopen decennia is misbruikt, mishandeld of verwaarloosd, begon het bij De Groot te knagen. “Iedereen uit het jeugdzorgwereldje kent de verhalen van de jongeren die tijdens hun leven in een tehuis voor de dood kozen. Anderen hadden als volwassene te veel last van hun tehuisverleden en maakten alsnog een einde aan hun leven.” De Groot zou het mooi vinden als er ergens een plek komt om hen te gedenken. “Geen in het oog springend monument op een rotonde, maar een intieme ruimte waarin aan de ene zijde de jongeren worden herdacht die er niet meer zijn, terwijl aan de andere kant de jongeren worden geëerd die de kracht hadden dóór te knokken.” En waar moet die gedenkruimte komen? “Wat denk je van Zetten? ” Dat is de gemeente waar de gewraakte psychiater Theo Finkensieper in de jaren zeventig en tachtig ingesloten meisjes misbruikte, langdurig opsloot en gedwongen medicatie toediende. Finkensieper werd uiteindelijk veroordeeld tot zes jaar. “Huib zag die veroordeling als een persoonlijke overwinning. Voor hem symboliseerde Finkensieper al het kwaad in de kinderbescherming. Een monument op juist die plek. Huib had het geweldig gevonden.”

