Donald Duck drijft winst Sanoma op

Het van oorsprong Finse uitgeefbedrijf, dat hier eigenaar is van titels als LINDA, Libelle, Margriet, AutoWeek, Donald Duck, Nu.nl en SchoolBANK, noteerde 77 miljoen euro winst over het afgelopen jaar. Dat is 10 procent meer dan in 2017, zo heeft Sanoma bekendgemaakt.

De grotere winst van Sanoma Nederland is voor een deel te danken aan groeiende aantal abonnees bij de tijdschriften vtwonen (+8 procent) en de jeugdbladen Tina en Donald Duck.

Dat laatste blad bestaat nu 67 jaar, maar het lijkt niet kapot te krijgen. De oplage loopt weliswaar ieder jaar iets terug, maar het blad uit Duckstad heeft nog altijd ruim 183.000 abonnees. Daar komen de bladen Donald Duck Extra (van 51.000 in 2017 naar ruim 53.000 abonnees nu), Donald Duck Junior (van bijna 10.000 naar 13.300 abonnees) nog bij. Katrien Duck heeft ook nog een eigen blad.

Jeugdsentiment “Je ziet nu de tendens dat ouders al heel blij zijn dat hun kinderen überhaupt lezen en daarmee tijdschriften als een welkome afwisseling zien van alle digitale middelen", zegt Karlijn Nobel van Sanoma. “Ouders en kinderen worden nog steeds heel blij van de Donald Duck. Het gevoel van jeugdsentiment van ouders helpt bij het positieve gevoel bij het merk en dus het afsluiten van een abonnement. Dat zie je ook bij andere merken, bijvoorbeeld bij Tina.” © Cover Donald Duck Donald Duck profileert zich de laatste jaren met sociaal-maatschappelijke themanummers over bijvoorbeeld slechtziendheid, taal en dyslexie. Nobel: “We zijn dus in staat om onze titels met nieuwe onderwerpen onder de aandacht te brengen om hier vervolgens nieuwe doelgroepen mee te bereiken.” Ook Nu.nl is een belangrijke en goed draaiende poot van Sanoma. De nieuwssite trok meer bezoekers die bovendien langer bleven hangen. Bij de presentatie van de jaarcijfers kondigde topvrouw Susan Duinhoven tevens aan een meerderheidsbelang te nemen in Panel Inzicht, een onderzoeksbureau voor consumenten, dat afgelopen jaar 3 miljoen euro omzette. In december was de uitgever ook al op overnamepad toen Sanoma Nederland (dat in zijn portfolio ook titels bezit als Startpagina, Veronica Magazine, Viva, Story, Ouders van Nu en Flair) bekendmaakte de educatieve dienstverlener Iddink te willen inlijven.

Verkopen Afstoten doet Sanoma zo nu en dan ook: in april 2017 verkocht het de zendergroep van SBS aan Talpa. Eerder moest het bedrijf door teruglopende oplages en advertentie-inkomsten tientallen tijdschrifttitels van de hand doen, waaronder Playboy, Panorama en Nieuwe Revu. Online producten van het bedrijf konden de snelle daling van de inkomsten uit papieren tijdschriften niet voldoende compenseren. De laatste drie jaar hebben de Finnen de zaken weer op orde. De operationele winst van heel Sanoma (het concern is actief in meer dan tien Europese landen), steeg van 179 miljoen euro in 2017 naar 197 miljoen euro over het afgelopen jaar. Dat kwam niet alleen door de goede prestaties in Nederland, maar ook onder meer door een groei van het abonneebestand van Helsingin Sanomat, het grootste nieuwsmerk van Finland. De omzet was stabiel op 1,3 miljard euro. Voor dit jaar verwacht de Sanoma Group een vergelijkbare omzet.

