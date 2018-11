Deze maand was het zodoende weer tijd voor de 'doe maar lekker duurzaam'-kaart waarmee je gelukzalig door Albert Heijn kunt dwalen om voor die gratis twaalf euro en vijftig centen duurzame goederen in je karretje te laden.

Wie denkt (vreest) dat het gaat om rauwe knollen en onveredelde grassen vergist zich, ook duurzaamheid is tegenwoordig keurig verpakt en van voorlichtende teksten voorzien. Omdat de wereld nu eenmaal in evenwicht wil zijn, volgde in het kielzog van de nationale maecenas het televisieprogramma 'Kassa', dat de scepticus in ons moet bevredigen door het woord 'duurzaam' in twijfel trekken.

Zelf heb ik onlangs een nieuwe stap in het duurzame universum gezet

Wat is er eigenlijk duurzaam aan de soep in folie van Unox of de groentemix van Knorr? vroeg de kniesoor zich afgelopen zaterdagavond af. Duurzaam bestaat eigenlijk helemaal niet, het kan dus hoogstens 'duurzamer' zijn. Maar 'Doe maar lekker een flintertje duurzamer', nee dat bekt niet.