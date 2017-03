‘Dit jaar al extreem veel meldingen van defecte treinen’

Tot dusver telt 2017 uitzonderlijk veel meldingen van stilgevallen of defecte treinen. Uit cijfers verzameld door de website rijdendetreinen.nl blijkt dat al 189 maal een melding van een defecte trein is gedaan. Dat is met een stijging van 60 procent ten opzichte van een jaar geleden. De website baseert de cijfers op reisinformatie die door de NS zelf zijn verstrekt.

Het precieze aantal defecte treinen is echter ongewis, laat de NS in een reactie weten. “Een defecte trein zorgt voor meldingen op meerdere trajecten”, aldus een woordvoerder. De cijfers op rijdendetreinen.nl geven dus een vertekend beeld. “Het gaat om meldingen, niet om exacte aantallen treinen die defect zijn.” Zo’n defect hoeft niet per se te leiden tot vertraging op alle trajecten waar de melding gemaakt is.

De Intercity Direct, die rijdt tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda, zorgt voor buitensporig veel problemen

Precieze aantallen van defecte treinen heeft de NS niet voorhanden, volgens de woordvoerder. Intern registreert het bedrijf wel alles wat kapot is, maar maakt het geen onderscheid in de aard van het defect: “Een kapot haakje om je jas op te hangen registreren we hier ook als defect. De absolute aantallen zeggen dus niets over de daadwerkelijke situatie op het spoor.”

Dat er een toename van defecten is, lijdt evenwel geen twijfel. Alleen de exacte toename is onduidelijk. De NS wijdt deze toename onder andere aan het gestegen aantal treinen op het spoor en het in gebruik nemen van nieuwe sprinters. Zowel machinisten als monteurs zijn volgens de vervoerder nog aan het leren hoe de nieuwe apparaten precies werken. Dat vergt tijd.

De NS stelt wel dat de Intercity Direct, die rijdt tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda, voor buitensporig veel problemen zorgt. ProRail en de NS concludeerden in een gezamenlijk rapport eind vorig jaar nog dat prestaties van de IC-direct moeten worden verbeterd. Dit verbetertraject is ondertussen ingezet, volgens de NS.

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat er dit jaar tot dusver 4400 treinen gepland stonden op dit traject. Ruim 9 procent daarvan reed niet.

