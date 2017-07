'Dit heeft niets meer met kapitalismekritiek te maken, dit is blinde vernielzucht'

Vrijdag, half negen ’s avonds. Ik heb nog niet op de verzendknop gedrukt van mijn artikel voor de krant van morgen of iets van acht mensen stormen café Deathpresso in de Hamburgse wijk Sankt Pauli binnen, begeleid door bruut geknal van vuurwerkbommen.

Lees verder na de advertentie

Het was al een tijdje onrustig buiten, al volgde ik het maar zijdelings omdat ik zat te werken. Nu is het goed mis. Op straat zijn hoge vlammen te zien, tientallen agenten rennen voorbij. In het café dromt iedereen samen voor het raam. ‘Binnen blijven!’ roept iemand.

Ik klap mijn laptop dicht en zucht. Mijn artikel voelt al direct na het verzenden achterhaald. Ik probeerde het beeld te nuanceren dat er alleen maar relschoppers rondlopen op de straten van Hamburg. De meerderheid van de tienduizenden demonstranten is vreedzaam, schreef ik. Het protest tegen de G20-top is veel breder en diverser dan alleen dat van agressieve links-radicalen.

Die gedachte is lastig vast te houden als er plotseling zoveel gewelddadige demonstranten op de stoep staan van het café waarin je zit: joelende krakers in zwarte kleren, de gezichten verhuld. Het ‘Schwarze Block’. Bedreigend ziet het eruit.

Op het grasveldje bij het plein, werd geluierd. Het was warm, uit luidsprekers klonk ‘All you need is love’

Hoe anders was de sfeer vanmiddag, op de Neue Pferdemarkt naast het café. Daar hing ik rond om met mensen te praten. Ik wilde weten waarom ze demonstreren, waar ze tegen zijn, wat ze willen. Op het grasveldje bij het plein, door de demonstranten ‘Arrivati Park’ gedoopt, werd geluierd. Het was warm, uit luidsprekers klonk ‘All you need is love’. Om de paar minuten raasde een stoet politieauto’s voorbij, maar niemand die er veel notie van nam.

In dit parkje waren de afgelopen dagen Occupy-achtige bijeenkomsten en workshops over van alles en nog wat, zelfs ‘postkoloniaal feminisme’. Nu ziet het eruit als een veld enkele minuten voor de veldslag, de legers hebben hun frontlinies geformeerd. Nog even, bedenk ik me, en ik zit vast in dit café.

Afgebrande auto's 'Mijn auto!' schiet het dan door me heen. Shit. Ik grijp mijn tas, betaal, ren naar buiten. Een paar straten verderop, naast mijn hotel, staat mijn Golf, geheel onbeschermd. Ik moest hem aan het begin van de avond, zeer tegen mijn zin, uit de parkeergarage van het hotel rijden. Er zouden nieuwe gasten komen. En ja, het klopte, ik wilde vanavond nog terugrijden naar Berlijn. Idioot die ik ben. Straks gaat hij in vlammen op. Mijn angst is niet denkbeeldig. Er zijn al heel wat auto’s afgebrand. Als ik de zijstraat van mijn hotel inloop, moet ik tussen tientallen grimmig uitziende ‘Zwarte Blok'-leden door laveren. Ze lopen in de richting van het hotel. De straat die ze zojuist achter zich hebben gelaten, is een ravage. Ik bel aan bij het hotel. Niemand antwoordt. Pas na een paar minuten, de zwarte mannen zijn al op de kleine kruising voor het hotel, verschijnt de receptioniste. De andere hotelgast is niet gekomen, zegt ze, de parkeerplek is nog leeg. En ze geeft me zowaar de garagesleutel - zie je wel, soms kunnen de Duitsers het best, flexibel zijn. Net op tijd breng ik mijn auto in veiligheid. Er breekt een oorlogje uit, daar voor het hotel. Tekst loopt door onder de afbeelding © epa

Vernielzucht De eerste slag: krakers versus buren. Tegenover het hotel is een bouwplaats. De autonomen willen die plunderen, prachtig spul om in de fik te steken, ze sjorren al aan de hekken. Omwonenden kijken toe. Eentje kan het niet meer aanzien. De man - zwaar getatoeëerde armen, wit shirt - loopt stomend van woede op een demonstrant toe en jaagt hem weg. "Jullie breken de hele stad nog af!" Weer op veilige afstand krijgt hij felicitaties van buren. "Als ik even sterk was geweest als u, had ik ze ook weggejaagd", zegt een vrouw van in de vijftig. Dit hier heeft niets meer met ka­pi­ta­lis­me­kri­tiek te maken. Dit is blinde vernielzucht "Ik ben zelf ook links-alternatief", licht de man toe - hij heet Alex Rodeck (39) en is pedagoog. "Ik vind ook dat we moeten protesteren tegen die kapitalistische roofdieren van de G20. Maar dit hier" - hij wijst naar de krakers, die inmiddels pellets van de bouwplaats op de straat slepen om een vuur te bouwen - "heeft niets meer met kapitalismekritiek te maken. Dit is blinde vernielzucht." Het geluid van die vernielzucht: gejuich, krakend hout, vallende palen en hekken op straatstenen. De geur: brandend plastic. Er worden stenen gegooid naar de ‘Bullen’, de smerissen, die aan de andere kant van de straat verschijnen. "Alles ontspannen", grinnikt een man die ik rond de veertig schat, een Radler-flesje in de hand. Ze zijn hier wel wat gewend. Iemand komt met een brandblusser aanzetten. Hij begint het vuur te doven. Applausje van de buren. Een van de autonomen schreeuwt in gebrekkig Duits dat hij moet maken dat hij wegkomt. Ook van twee omstanders krijgt de brandslang-man kritiek, hij is een spelbreker. "Wonen jullie hier? Ik heb toch ook het recht te doen wat ik wil?" roept de brandblusser terug. Maar de kraker in het zwart jaagt hem weg. Daar verteert het vuur de pellets al, hoog zijn de vlammen. Het beeld van die ene kraker, zwart getekend tegen het rood van de vlammen, alleen een geheven vuist ontbreekt nog. En daarnaast: het beeld van die buurman die afdruipt met zijn brandblusser.

Barricade Fase twee: krakers versus politie. Het is inmiddels half tien, het losgesjorde bouwhek is door de autonomen als een barricade op de kruising gezet. Op een paar meter van waar mijn auto stond, is een tweede vuur aangericht. Ik bel een bevriende journaliste, of ik bij haar op de bank kan slapen. Dit gaat, zo vrees ik, lang duren. Voorspelbare scenes volgen. Achter de barricade: zo’n honderd zwarte krakers, ‘anticapitalista’ zingend. Daarvoor: politiewaterkanon SH2, een groot blauw beest dat bij het spuiten een zeurend, slepend geluid maakt. In zijn kielzog tientallen agenten. De muur houdt niet lang stand, maar om onduidelijke reden trekt het waterkanon zich weer terug. Hernieuwde stellingname van de zwarten. Stenen. Vuurwerkbommen. Politiewaterkanon SH1 en SH3 die nummers SH2 versterken. Nieuw offensief. Max Mundhenke (25) slaat het hoofdschuddend gade. Hij is uit Bielefeld naar Hamburg gekomen om mee te doen met de demonstraties. "Wat hier gebeurt, vind ik waanzinnig. Ik begrijp het niet. Het maakt me verdrietig. Dit had ik niet verwacht."

Tijd van hun leven Kwart over tien, eindelijk wordt het rustiger. Omwonenden ruimen puin. Ik loop de straat uit en belandt via een ander straatje op de Schulterblatt, hoofdader van de links-alternatieve Schanzenviertel. Daaraan ligt ook krakersbolwerk Die Rota Flora. Hier geen politie te bekennen, er heerst pure anarchie. Er worden hoge vuren gemaakt, er klinken snoeiharde ontploffingen. De jongens hebben de tijd van hun leven. De straten zijn vol, overal hebben ze toeschouwers "Hey!" stoot een jongen met een zwarte sjaal voor zijn mond, tiener nog, een vriend aan. "We zijn de Rewe binnengevallen!" Lachend geeft hij hem een Milka-chocoladereep van de supermarkt, eigenhandig uit de schappen van het kapitalisme geroofd. De jongens vinden het geweldig, ze hebben de tijd van hun leven. De straten zijn vol, overal hebben ze toeschouwers - niemand gaat naar huis, ondanks het geweld. De sfeer is hier ook niet grimmig, eerder uitgelaten, baldadig. En plotseling verschijnt daar, midden tussen al die jongelui, een 71-jarige vrouw, in fleurige jurk. De van oorsprong Palestijnse, die werkte als docente Duits en Arabisch, wilde wel eens met eigen ogen zien wat er aan de hand was. Met haar man maakt ze dus een wandelingetje door de buurt. Ze vinden het goed dat er geprotesteerd wordt tegen de G20, zeggen ze. Maar al dit geweld? In de veertig jaar dat ze in Hamburg wonen hebben ze het nog nooit zo erg gezien. "Ik heb met twee van die zwart-vermomde jongens gepraat", zegt de vrouw, die niet wil dat haar naam genoemd wordt (die is wel bij de redactie bekend). "Poolse jongens waren het. Ik vroeg: waarom doen jullie dit? Hij antwoordde: 'Fuck kapitalisme. Dat maakt ons kapot'." Ze doet zijn agressieve toon na. "Toen wilde ik niet meer verder praten, ik was een beetje bang geworden."

Fiets-demonstratie Ik loop door, op weg naar de vriendin. Onderweg ontmoet ik losse groepjes van het Zwarte Blok. Een viertal Fransen, een Duitse jongen die, gevraagd naar waarom hij demonstreert, antwoordt met een stompslag op mijn schouder: "Voor de toekomst van mijn dochter". Zo langzamerhand verlaat ik de Schanzenviertel. Opeens hoor ik een feestelijk gerinkel van fietsbellen. Een optocht van tientallen, inderdaad, fietsers trekt in het duister aan me voorbij, een surrealistisch beeld na de halve veldslagen waar ik zojuist uit kom. Oh ja, bedenk ik me, er was vandaag ook een fiets-demonstratie. Het is elf uur, de hele stad lijkt in brand, overal klinkt het geluid van sirenes - maar deze mensen rinkelen vrolijk lachend tegen het kapitalisme, of waar ze ook precies tegen zijn, alsof de waterkanonnen niet spuiten en de ziekenhuizen niet volstromen met gewonden. Had ik toch gelijk, met mijn artikel. Lees ook: Sommigen zijn tegen de hele Scheiße.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.