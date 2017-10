'Dit Ajax heeft heel veel talent, maar er komen ook andere dingen bij kijken'

Op tafel ligt een iPhone. Nick Viergever (28), bezig aan zijn vierde seizoen bij Ajax, kijkt er met zichtbaar genoegen naar. Op het schermpje ziet hij beelden van zichzelf. Preciezer: hoe Viergever zich, in extremis, voor de bal gooit en prompt scoort tegen Schalke 04, waardoor Ajax vorig seizoen de halve finale van de Europa League bereikte.

Of dit het ultieme voorbeeld van zijn karakter is? "Dat kan", zegt Viergever in de kantine van oefencomplex De Toekomst, waar Ajax vandaag de laatste training afwerkt voor de Klassieker tegen Feyenoord (zondag, 14.30 uur). En staccato: "Nooit opgeven. Altijd door blijven gaan. Teamspeler. Dat zijn wel termen die bij mij passen, ja."

Belangrijkste kracht

Viergever was vorig seizoen, tijdens de wonderlijke reis van Ajax in Europa, een van de belangrijkste krachten in het elftal van trainer Peter Bosz. Niet alleen zorgde hij voor beslissende doelpunten tegen Schalke 04 en Legia Warschau, ook was hij het toonbeeld van onverzettelijkheid. In herinnering de wijze waarop hij zich voor de bal wierp in de hectische slotfase tegen Legia Warschau. Maar om dat nu bepalend voor het succes te noemen? Viergever, relativerend: "Ik heb mijn bijdrage geleverd aan het team. Zo zou ik het liever willen noemen."

Het tekent de teamspeler in Viergever. In die teamgedachte ligt ook het antwoord besloten waarom Ajax, vijf punten achter op koploper PSV, dit seizoen minder presteert. "Als het team goed draait, gaat iedereen daar makkelijker in mee", meent de oud-speler van Sparta en AZ. "Als team zijn we nog erg zoekende. Sommige fases controleren we, maar sommige fases ook totaal niet. Aan de bal is het ook nog zeer beperkt. Daar werken we hard aan."