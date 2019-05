Discrimineert de Belastingdienst? Onderzoek gestart naar etnisch profileren

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar mogelijk etnisch profileren door de Belastingdienst. De fiscus bezit gegevens over de tweede nationaliteit van mensen en gebruikt die om te bepalen wie er gecontroleerd wordt bij de kinderopvangtoeslag, blijkt uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws.

Aanleiding voor het onderzoek van de autoriteit zijn klachten van een gastouderbureau uit Eindhoven en van een kinderdagverblijf uit Almere. Het gastouderbureau ontdekte in 2016 tijdens een bijeenkomst met een ambtenaar van de Belastingdienst dat deze in een Excel-bestand de tweede nationaliteit van mensen bijhield. Het kinderdagverblijf uit Almere trok aan de bel toen alleen ouders van buitenlandse komaf te maken kregen met stopzetting van toeslagen, terwijl ouders met alleen de Nederlandse nationaliteit in eerste instantie geen problemen ondervonden.

Tweede nationaliteit

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt dat het in bijna alle gevallen verboden is om bijzondere gegevens omtrent ras en etniciteit vast te leggen of te verwerken. Of dat indirect toch gebeurd is via het gebruik maken van de tweede nationaliteit wordt nu onderzocht. Al in 2017 vroeg de AP aan de Belastingdienst of die beschikt over de tweede nationaliteit van toeslaggerechtigden, en of nationaliteit gebruikt wordt in risicoselectie voor controle. De Belastingdienst ontkende dat destijds allebei, zo blijkt uit een brief van de dienst aan de AP, die in bezit is van Trouw en RTL.

De Belastingdienst erkent in antwoord op vragen van Trouw en RTL nu wél dat de nationaliteitsgegevens worden gebruikt bij de controles. Volgens de dienst komen die automatisch uit de Basisregistratie Personen (BRP) en kan daarmee worden gecontroleerd of een ouder die toeslag aanvraagt de Nederlandse nationaliteit bezit of een verblijfsstatus heeft.

Sinds 2015 wordt tweede nationaliteit echter niet meer bijgehouden in de BRP, om te voorkomen dat mensen ongewild met hun tweede nationaliteit geconfronteerd blijven worden. Voortaan staat alleen geregistreerd of iemand Nederlander is of niet. Het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties reageert verbaasd op het bericht dat de Belastingdienst de gegevens nog altijd in bezit heeft. “De Belastingdienst heeft geen autorisatie voor het bevragen van nationaliteiten waarvan de bijhouding beëindigd is. Als zij de nationaliteit(en) bevragen, ontvangen ze alleen de Nederlandse nationaliteit.” De Belastingdienst zegt ‘oorspronkelijke gegevens in de BRP’ te bezitten waar ook de tweede nationaliteit in voorkomt, en ‘momenteel de mogelijkheden te bezien om deze gegevens te schonen in de systemen’.