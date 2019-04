‘De woonwijken in Tripoli veranderen in slagvelden’

Ruim 30.000 mensen zouden noodgedwongen hun huizen zijn ontvlucht. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen om burgers die in de buurt van het front wonen. “Dichtbevolkte woonwijken veranderen geleidelijk aan in slagvelden”, aldus het lokale ICRC-hoofd Youness Rahoui. Ziekenhuizen proberen het hoofd te bieden aan chronische tekorten aan medische hulpmiddelen, terwijl de elektriciteit voortdurend uitvalt. Ook wordt het voor hulpverleners steeds gevaarlijker om gewonden op te halen in de stad.

Soldaten van de overheidstroepen van Libië lossen schoten in Tripoli © REUTERS

Bij de kuststad vechten troepen van krijgsheer Khalifa Haftar met milities die de regering in Tripoli steunen. Het ICRC zegt dat veel gevluchte burgers zijn ingetrokken bij familie of vrienden. Andere vluchtelingen worden opgevangen in openbare gebouwen, zoals scholen.

Rabib Al-Rifai, de woordvoerder van het Rode Kruis in buurland Tunesië, vertelde de persbureaus dat de gezondheidszorg al acht jaar steeds slechter wordt. Als het conflict langer duurt, vreest zij dat er al snel helemaal geen medische zorg meer beschikbaar is. Zij hoopt dat de strijdende partijen burgers die het gebied willen verlaten vrije doorgang geven.

De wereld gezondheidsorganisatie WHO maakte bekend dat 278 mensen in de afgelopen drie weken zijn omgekomen en 1332 mensen verwondingen opliepen.

