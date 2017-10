'De wil om te vechten is weg bij IS'

Militair gezien is de terreurgroep Islamitische Staat in Irak aan haar einde gekomen, menen militairen daar. De manier waarop honderden mannen zich afgelopen maand overgaven, is een teken aan de wand, net als de snelle herovering van twee belangrijke bolwerken van IS.

"Ze hadden de wil om te vechten verloren", zegt kolonel Salam Hussein van de Gouden Brigade van het Iraakse leger over de reden waarom bijna duizend IS-mannen uit het bolwerk Hawija zich vorige week overgaven. Dat waren lokale aanhangers "die geen belangrijke rol in de organisatie speelden. Ze geloofden niet echt in IS, het zijn opportunisten."

Na de strijd om Mosul, die negen maanden duurde en waarbij de stad deels werd verwoest, omdat geharde IS-strijders zich doodvochten, was de snelle herovering van Hawija (een week) en een maand eerder Talafar (twee weken) opmerkelijk. Ook bij die laatste plaats capituleerden honderden mannen zonder te vechten, en beperkte de strijd zich van IS-zijde vooral tot zelfmoordaanslagen op het leger.

Volgens de Koerdische generaal Bahram Arif speelde ook de zorg voor hun gezinnen mee voor de mannen die zich - bij beide steden - overgaven aan zijn Peshmerga-troepen. "Ze dachten dat als ze in handen van de sjiitische milities vielen, ook hun families zouden worden gedood."

Bij de strijd tegen IS zijn in Irak verschillende groepen betrokken: Koerdische Peshmerga-strijders, het reguliere Iraakse leger én sjiitische milities (de Hashed al-Shabi). Onder IS-strijders zou vooral de angst voor sjiitische vrijwilligers groot zijn, na verhalen over moordpartijen op IS-leden in de regio's waar zij betrokken waren bij de strijd. Bij de herovering van de stad Tikrit, twee jaar geleden, zouden de militieleden bijvoorbeeld wraakacties hebben gepleegd op de soennitische bevolking.

Overgave

De regering in Bagdad verbood de Hashed al-Shabi daarom de toegang tot Mosul, toen die stad in juli heroverd werd op IS. Maar bij Hawija en Talafar speelden zij weer een belangrijke rol. Voor Hawija is overgave aan de Koerdische Peshmerga echter even opmerkelijk, want wraak door hen was daar goed voor te stellen, omdat IS gevangen Peshmerga in kooien heeft rondgereden en onthoofd.

IS heeft gevangen Peshmerga in kooien rondgereden en onthoofd

Maar volgens de Koerdische generaal hebben IS-aanhangers vertrouwen in de Koerdische veiligheidswetten, waardoor ze als meeloper alleen een celstraf krijgen, in plaats van de doodstraf die bij berechting in Bagdad staat op lidmaatschap van een terreurgroep. Bagdad heeft de Koerden inmiddels gevraagd iedereen die capituleerde over te dragen.

Hoewel IS militair uitgespeeld lijkt in Irak, is de strijd nog niet voorbij, waarschuwen beide officieren. Geharde strijders zijn ontkomen, nog voor de strijd in Talafar en Hawija begon, en zij hergroeperen zich elders. Arif verwacht de volgende gevechten in het Hamrin-gebergte dat de Koerdische regio afsluit van de rest van Irak. Kolonel Hussein voorspelt op korte termijn gevechten aan bij Al-Qaim, aan de grens met Syrië.

Beide militairen wijzen erop dat de groep nog wel via aanslagen van zich zal laten horen, omdat de ideologie nog lang niet verslagen is. "IS helemaal verjagen en de ideologie bestrijden, dat kan jaren duren", zegt Hussein. Dat bevestigt Falah Mustafa, de minister van buitenlandse zaken van de Koerdische Regio van Irak. "Je moet de ideologie bestrijden, en de oorzaken die tot IS leidden. Die zijn politiek, en er is geen militaire oplossing voor politieke problemen."