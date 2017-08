Kazuhiko Togo

Hoogleraar internationale relaties, doceert aan de Kyoto Sangyo Universiteit. Hij was in 2001 en 2002 ambassadeur in Nederland, woont in Tokio.

"Ik ben heel bang. Zo ernstig is de fysieke dreiging in 70 jaar niet geweest. Deze woordenwisseling is levensgevaarlijk. Zelfs als beide partijen het niet menen kan het de psychologie veranderen. En Trump en Kim Jong-un praten over acties. De Verenigde Staten sturen bommenwerpers en halen vliegdekschip Ronald Reagan terug naar Japan. Kim heeft al twaalf raketten afgeschoten.

"Haar standaardboodschap is: 'Op dit moment moeten we druk uitoefenen'. In diplomatie is optimale timing alles. Wanneer ga je een gesprek aanbieden? Te vroeg is slecht voor je onderhandelingspositie. Maar als we het te laat voorstellen, zijn we in de hel beland."

"Japan zal vast met de VS de Noord-Koreaanse raketten bevechten. Senator Lindsey Graham heeft gelijk: de strijd gaat hier plaatsvinden. De VS worden de winnaar, maar wij, heel Noord-Oost Azië, de totale verliezer. Als de VS Noord-Korea aanvallen, met precisiebombardementen, komen wij in een ondraaglijke situatie. In Zuid-Korea vallen zo 200.000 à 300.000 doden. Een aanval op Guam of de VS zal mislukken. Maar Japan ligt geheid binnen Kims bereik. We kunnen nooit alles afdoende beschermen, dat besef zorgt hier voor veel spanning."

"Uit geopolitieke redenen zal het bondgenoot en buffer Noord-Korea nooit opgeven, hoe geïrriteerd president Xi nu ook is omdat Kim niet luistert. Dat Washington wil dat Peking het voortouw neemt om Kim te beteugelen is dan ook ultiem stupide. De enige succesvolle zet van de Amerikanen was toen zij in 1994 oud-president Carter naar Pyongyang stuurden om te praten over kernwapens. Dat Bush en Obama Noord-Korea zestien jaar negeerden, was een catastrofale vergissing."

Boudewijn Walraven Gasthoogleraar aan de Sungkyunkwan Universiteit in Seoul. Hij was hoogleraar Koreaanse Studies in Leiden.

Onze premier Abe zou dat als geen ander aan Trump kunnen uitleggen. Ook Japan moest zich immers in 1945 overgeven en met waardigheid doorgaan. Voor ons staatsbestuur was dat het behoud van de keizerlijke familie. Zo konden we van agressie naar vrede overstappen."

"We moeten het land erkennen als lid van de internationale gemeenschap. Noord-Korea zal nooit zijn kern- en raketprogramma opgeven. Bevriezen is wel een optie. Kim voelt zich bedreigd en wil respect. Hij wil zekerheid dat zijn dynastie zal overleven.

“Het is niet het gesprek van de dag. Het wordt in het nieuws uitgebreid behandeld, maar dat geldt ook voor andere zaken zoals uitbreiding van de zorgverzekering. Er is natuurlijk een zekere vermoeidheid: je kunt niet jaren opgewonden blijven. Dat Kim Jong-un Guam aanvalt, lijkt me volslagen uitgesloten. Daarbij is voor hem strategisch niets te halen. Het engste scenario, oorlog, is wel griezelig. Ik haal troost uit het feit dat president Trump verstandige generaals heeft gekozen.”

“Over een militair verdedigingsplan zegt die niets. Seoul schippert tussen Pyongyang en Washington. En Noord-Korea heeft het nu te druk met de VS. De nieuwe progressieve regering wil de verhoudingen normaliseren, handel en toerisme bevorderen. In het verleden, tijdens het Zonneschijnbeleid van toenadering (1998-2008), konden zakenlui zo naar het noorden. Seoul wil bijvoorbeeld bedrijventerrein Kaesong heropenen, waar zo’n 50.000 noorderlingen in fabrieken van zuiderlingen werkten. Maar zolang Zuid-Korea meedoet aan de VN-sancties, is dat geen optie, zo heeft Pyongyang kenbaar gemaakt.”

U gelooft niet in een gewapend conflict?

“De grootste zorg van Pyongyang zijn de Amerikanen. Kim wil best onderhandelen, maar niet op de Amerikaanse voorwaarde dat hij zijn kernprogram moet ontmantelen. Hij wil juist een kernstaat worden en daar erkenning voor. Daarom doet hij flinke uitspraken. Noord-Korea is heel berekenend en voelt de druk zijn wapenarsenaal op te geven. Dat is het laatste wat het wil, dus voelen ze zich bedreigd. Dat de Noord-Koreanen een stukje VS kunnen bereiken is nieuws, maar er wordt nooit besproken dat de VS hen in één klap kunnen uitschakelen.”

De toenadering uit de Zonneschijnperiode heeft de atoomwapenontwikkeling sterk afgeremd. Dat de nieuwe regering die kant weer op wil, is een verademing. Noord-Korea vreest met reden ook de Zuid-Koreaanse krijgsmacht, want die is superieur. Maar iedereen hier heeft in zijn achterhoofd hoeveel burgers kunnen sterven in een oorlog.”