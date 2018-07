'De videoarbiter moet de baas worden'

Het was al laat in Rostov toen oud-voetballer Marco van Basten, verantwoordelijk voor speltechnische ontwikkelingen bij wereldvoetbalbond Fifa, vorige maand in de lobby van zijn hotel werd aangesproken door een Braziliaanse journalist.

Of hij de brief al had gelezen? Van Basten keek ietwat verbaasd. Welke brief? De Braziliaanse voetbalbond had zojuist officieel protest aangetekend tegen de gelijkmaker van Zwitserland, kreeg Van Basten te horen. Het WK-duel tussen Brazilië en Zwitserland was eerder die avond in 1-1 geëindigd. Zuber, de Zwitserse doelpuntenmaker in Rostov, had bij een corner een duw uitgedeeld aan de Braziliaan Miranda, waardoor Zuber vrij kon inkoppen.

"In eerste instantie dacht ik ook: gewoon een doelpunt", zei Van Basten gistermiddag in Zeist, waar de KNVB de Video Assistant Referee (Var) lanceerde. Met ingang van volgende week vrijdag, als PEC Zwolle en Heerenveen het nieuwe voetbalseizoen openen, wordt bij alle 306 wedstrijden in de eredivisie gebruikgemaakt van de videoscheidsrechter. "Maar toen ik de beelden terugzag, begon ik al te twijfelen", vervolgde Van Basten. "En toen ik het fragment vanuit andere posities zag, dacht ik: dat doelpunt had afgekeurd moeten worden."

Dat gebeurde echter niet. Van Basten toonde begrip voor de Braziliaanse onvrede. Dat kwam hem, als werknemer van de Fifa, op interne kritiek te staan, omdat de wereldvoetbalbond juist wilde pronken met de videoscheidsrechter, die op het afgelopen WK in Rusland zijn intrede deed. De Fifa claimde dat 99,3 procent van de beslissingen op het WK correct was.

Hands of geen hands van de Kroaat Perisic (nr. 4) in de WK-finale tegen Frankrijk? De videoscheidsrechter zag er een opzettelijke overtreding in en dus een penalty, die door Frankrijk werd benut. © Getty Images

Dat een beslissing soms arbitrair blijft, bleek ook gistermiddag tijdens het rondetafelgesprek tussen Van Basten, analist en oud-voetballer Pierre van Hooijdonk (een voorstander, maar ook kritisch volger van de Var) en leidsman Danny Makkelie, die veelvuldig als videoscheidsrechter werd ingezet op het WK. Op grote schermen werden nog eens beelden getoond van het afgelopen WK. Bijvoorbeeld het moment dat de doorgebroken Zweed Berg een schotpoging werd ontnomen door de Duitse verdediger Boateng. Strafschop of niet? "Dit is toch geen discussie", verzuchtte Van Hooijdonk, die er niets in zag. "Jawel", zei Van Basten fel. "Anders heb ik het er niet over." De voormalige spits had zo zijn twijfels.

Men wil dat we zo perfect als God zijn, maar wie is er nou perfect? Massimo Busacca

Eerlijker De videoscheidsrechter maakt het spel in ieder geval eerlijker. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal juiste beslissingen toeneemt van 93 naar 99 procent. "Het zal de discussie niet wegnemen", stelde Makkelie. "De foutmarge zal alleen kleiner worden." Of, zoals Massimo Busacca, scheidsrechtersbaas bij de Fifa, de voortdurende kritiek op de arbitrage pareerde: "Men wil dat we zo perfect als God zijn, maar wie is er nou perfect?'' Van Hooijdonk vindt dat de kwaliteit van videoarbiters omhoog moet. "De Var moet de baas worden", meent hij. "Dat is-ie nog niet. Nu blijven we nog schelden op de man in het zwart. Misschien moet je de beste scheidsrechters wel in dat hokje stoppen." Van Basten, zoals altijd origineel in zijn gedachten, reageerde met: "Je moet een goed team zijn. Daarom ben ik er ook een voorstander van dat scheidsrechters altijd met dezelfde grensrechters en videomensen werken." De KNVB heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om zes units met elk acht beeldschermen te ontwikkelen in het Innovatiecentrum, zodat een scheidsrechter in de eredivisie straks vanuit Zeist ondersteund kan worden. Net als tijdens het WK kan de videoarbiter bij vier spelsituaties ingeschakeld worden: een doelpunt (al dan niet voorafgegaan door een overtreding), een (onterecht gegeven) strafschop, een (onterecht gegeven) rode kaart of een identiteitsvergissing. In de Italiaanse Serie A, waar de Var het afgelopen seizoen zijn intrede deed, zijn de ervaringen tot op heden positief. Het voetbal is er eerlijker en sportiever van geworden. Je zou moeten kunnen horen wat een scheidsrechter precies tegen de videoman zegt Pierre van Hooijdonk Er ligt nog wel een taak om de Var inzichtelijk te maken voor het publiek en de tv-kijker. "In het hockey hoor je bijvoorbeeld wat een scheidsrechter precies tegen de videoman zegt", stelde Van Hooijdonk. "Dat zou in het voetbal ook moeten. Dan is het meteen duidelijk en accepteert iedereen de beslissing ook eerder." Van Basten, knikkend: "Dat is ook wel iets wat komen gaat. Alleen hoe en wat is nog onduidelijk. Ik zou het ook wel goed vinden als een scheidsrechter na afloop voor de camera uitlegt wat hij precies gedaan heeft. Het wordt beter en beter."

