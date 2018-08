'De val van Oranje': een verfrissend voetbalboek van een pedante analist

Bondscoach Ronald Koeman zei tijdens het WK voetbal dat hij het gevoel had dat Oranje geen gek figuur zou hebben geslagen. Een probleem: Nederland deed niet mee aan het WK. Omdat het Nederlands elftal in de kwalificatiereeks te slecht was gebleken.

Hoe lastig het is als ex-voetbalprof zuiver en onbevooroordeeld naar de staat van het Nederlands voetbal te kijken, blijkt ook uit 'De val van Oranje' van Pieter Zwart, een jonge journalist/analist van het tijdschrift Voetbal International. Zwart omschrijft zichzelf als voetbalnerd. Hij hecht belang aan een wetenschappelijke benadering en daarom schroomt hij het gebruik van data-analyse niet. Zwart probeert heilige huisjes omver te schoppen en een trendbreuk te forceren.

Zwart heeft weinig op met de voet­balana­lis­ten in tv-studio's, omdat ze niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het moderne voetbal

Tijdens het lezen is het makkelijk je te ergeren aan Zwart, die er een pedante toon op nahoudt en zichzelf bepaald niet in de weg zit. Precies dit punt stipt hij aan in zijn boek: het gaat natuurlijk nooit om wíe iets zegt, maar wát er wordt gezegd. Als je meer bezig bent met het wie, zou je belangrijke inzichten kunnen missen over het wát dat je uit de donkere grot kan leiden.

Eenvoudige prooi Zwart bepleit een route naar het licht die allereerst leidt naar het omverwerpen van het 'ex-profvoetballerskartel'. Hij heeft weinig op met de voetbalanalisten in tv-studio's, omdat ze meestal niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het moderne voetbal. Bovendien krijgen de ex-profs te makkelijk toegang tot trainerscursussen, wat leidt tot achterhaalde trainings- en coachmethodes. Daarnaast vindt Zwart dat de eredivisieclubs niet genoeg samenwerken, vraagt de KNVB de verkeerde mensen om hulp, verdedigen we in mandekking terwijl zonedekking beter is en geven we nog voorzetten vanaf de zijkant (niet rendabel). Conclusie: de eredivisie is een ouderwetse competitie waar de dynamiek van het moderne voetbal vrijwel afwezig is en Nederlandse ploegen zijn in internationale ontmoetingen een eenvoudige prooi geworden. Tactisch lopen we ver achter.

Schatplichtig Vervolgens ontleedt Zwart de Hollandse School en stelt dat deze manier van voetballen niet uit de tijd is, maar slechts verkeerd wordt toegepast. Waarna het de beurt is voor uiteenzettingen over omschakelmomenten, half spaces, packing rates, tracking data en voor de argeloze voetbalconsument meer onbekende begrippen. Advies: blijf lezen (het zijn nog geen 250 kleine pagina's). Dit boek zorgt ervoor dat je anders naar voetbal gaat kijken. 'De val van Oranje' is verfrissend en tegelijkertijd niet de eerste in zijn soort. Het boek is schatplichtig aan een flink aantal buitenlandse titels ('Moneyball', 'The Numbers Game', 'Das Reboot') en daarnaast put Zwart rijkelijk uit de werken over de vooruitstrevende trainers Pep Guardiola en Jürgen Klopp. Zwart geeft er een Nederlandse draai aan door ruimte te maken voor de inzichten van Nederlandse wegbereiders. Het is daarmee een voor Nederland belangrijk voetbalboek geworden. Afkomstig van een jonge schrijver met goede argumenten, die een steeds vastere voet aan de grond krijgt in de analistenwereld. Dat is het enige minpunt: Zwarts pleidooi voor het opblazen van het 'ex-voetballerskartel' zou je kunnen zien als het bepleiten van zijn eigen zaak. Pieter Zwart

De val van Oranje

Uitgeverij Das Mag, €18,99

