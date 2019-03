‘De Turkse regering bouwt een muur van angst’

Net buiten de stadsgrenzen van Istanbul ­liggen de uitgestrekte industrieterreinen van het stadje Gebze. Stukken ijzer rotten weg in de zwarte modder tussen de fabriekshallen. Minibusjes verschepen iedere ochtend massa’s arbeiders van hun betonnen flatgebouwen naar hun werk.

Aan het eind van ‘Straat 700’ staat de fabriek van Flormar. Het Turkse bedrijf is voor 51 procent in handen van de Franse cosmetica-gigant Yves Rocher en produceert lippenstift, nagellak en andere schoonheidsproducten. Maar het gebouw doet eerder denken aan een bunker. Prikkeldraad en kippengaas ommuren het terrein. De arbeiders in de fabriek mogen niet zien wat er buiten gebeurt.

Verzet is schoonheid

Eind februari. In een witte tent aan de overkant van de weg zitten een kleine honderd vrouwen en mannen te rillen voor elektrische kacheltjes. Ze zijn ontslagen door Flormar. Om klokslag twaalf uur staat iedereen op, steekt de straat over en balt een vuist naar de fabriek. “Flormar is geen schoonheid, verzet is schoonheid!”, schreeuwen de demonstranten, waarna ze hun tent weer inkruipen voor een bord rijst met lamsvlees. “We houden de moed erin”, lachte vakbondsleider Sivan Kirmizicicek.

Niemand durft in opstand te komen. Iedereen is bang zijn baan kwijt te raken Sivan Kirmizicicek, vakbondsleider

Een week later is de tent opgedoekt. Na 297 dagen staakten de ontslagen werknemers de strijd. Het verhaal achter dit gesmoorde verzet is dat van een land dat vastzit. Een land waarin miljoenen gezinnen wegzinken in economische zorgen, maar daar niets tegen kunnen doen.

De protesten begonnen vorig jaar lente. “Flormar ontsloeg twaalf werknemers die hun collega’s wilden betrekken bij de vakbondsbeweging”, vertelt Kirmizicicek. “Wie sympathiseerde werd ontslagen.” In totaal verloren 133 van de 1500 werknemers hun baan, verreweg de meesten zonder enige finan­ciële compensatie. Sinds 15 mei demonstreerden zij om weer aan het werk te mogen, maar dan mét het recht op vakbondsactiviteit.

Een sterke vakbond had garant kunnen staan voor betere arbeidsvoorwaarden. Volgens de ontslagen werknemers betaalde Flormar vrouwen minder dan mannen. Beloofde loonsverhogingen bleken veel lager dan verwacht. Dat is de norm in Turkije. Volgens een rapport van de linkse vakbond DISK verdient maar liefst 60 procent van de Turken in loondienst niet meer dan 400 euro per maand. Ruim 40 procent werkt tegen het minimumloon, dat onlangs is verhoogd van 260 naar 330 euro.

Zeker in de huidige economische crisis is dat veel te weinig, aldus econoom Mustafa Sönmez. De vooruitzichten zijn bovendien gitzwart, waarschuwt hij. De Turkse economie kromp met 2,4 procent in het laatste kwartaal van 2018, de werkloosheid staat op 14 procent, de inflatie op 20 procent en de prijs van vers groente en fruit is zelfs meer dan verdubbeld. “Een huishouden waarin twee personen het minimumloon verdienen, kan simpelweg niet meer rondkomen.”

Maar de vakbonden zijn gekortwiekt. “De arbeidswet is ontworpen in het voordeel van de werkgever”, legt vakbondsleider Kirmizicicek uit. “In theorie bestaat er recht op vakbonds­activiteit, maar in de praktijk zijn er ­allerlei mazen in de wet waarmee de werkgever de vakbonden kan tegenwerken. De AKP-regering kiest altijd de kant van de bazen.”

Maar liefst 60 procent van de Turken in loondienst verdient niet meer dan 400 euro per maand

Bovendien is het bestuur van de vakbonden eveneens vervlochten geraakt met het bedrijfsleven en de regering. “Alle bestuursleden van de grootste vakbond Türk-Is zijn verbonden aan de regering. Daardoor zetten ze hun gewicht niet in tijdens onderhandelingen, bijvoorbeeld als er een nieuw minimumloon wordt vastgesteld. Hun taak is in feite om de arbeidersklasse in het gareel te houden.”

De ontslagen werknemers van Flormar vonden aanvankelijk steun in een lokale voorzitter van hun vakbond Petrol-Is, Süleyman Akyüz. “De Flormar-strijd is klassenstrijd!”, riep Akyüz eind vorige maand nog door de megafoon.

Een week later liet hij zijn kameraden vallen. Ineens kondigde Akyüz aan dat de ontslagen werknemers hun strijd misschien toch maar beter konden staken. Daar had het landelijk bestuur van Petrol-Is op aangedrongen. Daarbij kwam Flormar onverwachts met een genereus aanbod: iedere ontslagen werknemer zou tussen de 15.000 en 16.000 euro in compensatie ontvangen als ze hun verzet neerlegden.

Vijf uur vergaderde de arbeidersbeweging over haar eigen einde. ­Kirmizicicek was vastbesloten door te gaan, maar Akyüz kwam met verkapte dreigementen over de risico’s. Uiteindelijk stemden twee derde van de demonstranten om het aanbod van Flormar aan te nemen. Een protest van 297 dagen kwam ten einde.