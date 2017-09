'De sterke punten van PSV? Die hebben ze niet'

Het moest voor PSV het seizoen van de revanche worden, na de teleurstellende derde plaats in de vorige jaargang. Toch liepen de Eindhovenaren in korte tijd al tegen een aantal teleurstellingen aan. PSV werd in Europa vroegtijdig uitgeschakeld, veel beloofde aankopen bleven uit en het verloor vorige week van SC Heerenveen (2-0). Vanmiddag komt Feyenoord in het Philips Stadion op bezoek. De regerend landskampioen won tot nu toe alle wedstrijden in de eredivisie en lijkt veel meer in balans dan PSV.

Lees verder na de advertentie

Ze hebben een chaotische achterhoede en een zwakke voorhoede Kenneth Perez

Kenneth Perez, analist voor Fox Sports, draait er niet omheen. "Ik vind PSV zwak dit seizoen. Ze hebben een chaotische achterhoede en een zwakke voorhoede. Het middenveld is het beste gedeelte, als dat tenminste niet zo ver uit elkaar speelt als tegen Heerenveen."

Het ontbreken van een linksbenige verdediger is een van de redenen waarom Perez vindt dat de achterhoede van PSV niet de sterkste linie is. Na het vertrek van Willems en Moreno meldde de club continu dat er in ieder geval een linksback bij zou komen. Lange tijd leek het erop dat dit Douglas Santos van het Duitse HSV zou worden, maar uiteindelijk ging dat niet door. Nu wordt die positie ingevuld door Kenneth Paal, afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV, maar eigenlijk een middenvelder.

Gaten in de selectie "Er zitten gaten in de selectie", concludeert Perez. "Dat Paal nu als vleugelverdediger wordt opgesteld vind ik wel bijzonder. Al is het niet uitzonderlijk dat een middenvelder back wordt. Kijk naar Karsdorp (verliet Feyenoord in de zomer voor AS Roma, red.), voor hem is dat ook succesvol geweest." Ook analist Aad de Mos is duidelijk. Als de voormalig trainer van PSV gevraagd wordt of hij de sterke punten van PSV kan opsommen, zegt hij zonder aarzelen: "Die hebben ze niet. Ze hebben geen enkele linie waarmee ze in de eredivisie uitblinken." Sterke punten hebben ze niet. PSV heeft geen enkele linie waarmee ze in de eredivisie uitblinken Aad de Mos Marcel Brands, technisch directeur van PSV en verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie van PSV, krijgt de laatste weken kritiek op het aankoopbeleid van dit seizoen. Maar volgens De Mos is hem dat niet aan te rekenen. "Ze hebben Lozano (morgen geschorst, red.) voor veel geld gehaald, maar verder was er niet veel geld beschikbaar. De club heeft een aantal seizoenen geleden financieel meer risico genomen, maar moest vervolgens miljoenen lenen van de gemeente. Dat ze dat risico nu niet nemen is Brands niet kwalijk te nemen." Toch denkt De Mos niet dat Feyenoord het gemakkelijk krijgt in Eindhoven. Sterker, de analist van Ziggo Sport is ervan overtuigd dat PSV morgen gaat winnen. "Feyenoord neemt alle ellende van de wedstrijd tegen Manchester City mee naar Eindhoven. PSV kan zich geen betere tegenstander wensen na het debacle tegen Heerenveen."

Underdog "Het is voor PSV de laatste kans om niet nu al op een achterstand van zes punten op Feyenoord te worden gezet", gaat De Mos verder. "Het mes staat ze op de keel en juist als PSV kan uitgaan van de tegenstander en de underdog is, speelt het zijn beste wedstrijden. De wedstrijd van morgen is PSV op het lijf geschreven. Kijk maar naar een paar seizoenen geleden, toen het op die manier de tweede ronde van de Champions League haalde." Als Philip Cocu het elftal verder kan ontwikkelen maakt PSV nog een kans in de titelrace Perez Ook Perez schrijft PSV nog niet af, al ziet hij PSV niet als 'serieuze titelkandidaat'. "Het is natuurlijk ook weer geen brandhout en het is maar de vraag hoe Feyenoord omgaat met het spelen van twee wedstrijden in de week en wat mogelijk nog meer grote nederlagen in de Champions League met die ploeg doen." Daarnaast denkt Perez dat er een belangrijke rol is weggelegd voor Philip Cocu, trainer van PSV. "Als hij het elftal verder kan ontwikkelen maakt PSV nog een kans in de titelrace. Ik ben benieuwd of hij daartoe in staat is."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.