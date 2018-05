'De staat Israël is een totaal echec'

Wat betekent Israël voor u? Lees verder na de advertentie "Op dit moment vooral een hoofdpijndossier. Ik heb er grote zorgen over, het maakt me heel verdrietig en boos. Het is verschrikkelijk hoe het land omgaat met de Palestijnen. Het geweld tegen de Palestijnen uit naam van zelfverdediging is vreselijk. De Gazastrook is een catastrofe. Daar worden mensen in feite opgesloten, en langzaam uitgehongerd."

Gaat u er weleens heen? "Als tiener werkte ik twee maanden in een kibboets. Het was mijn eerste zelfstandige reis, fantastisch. Toch hadden we toen al gesprekken over Palestijnen, waarbij ik twijfels kreeg. Israëliërs zagen Palestijnen toen al als tweederangsburgers, die eigenlijk weg moesten. In de jaren zeventig heb ik er nog eens een rondreis gemaakt, met mijn vader, die tamelijk gehandicapt was, dus het was niet echt een pretje. Daarna niet meer omdat ik er geen familie of vrienden heb en dus ook geen reden heb om erheen te gaan."

Hoe oud zal Israël worden? "Ik weet echt niet wat het perspectief voor het land is. De ingeslagen weg is militarisering en onderdrukking. Kun je nog van dat pad terugkeren, stel dat er een regering komt die dat zou willen? Als de Amerikaanse steun wegvalt, stort het hele land in. Het is een uitzichtloze situatie."

Wat vindt u van het vredesbeleid van premier Netanyahu? "Dat is rampzalig. Israël heeft zichzelf totaal vastgezet. Je kunt jezelf niet eeuwig met militaire middelen blijven verdedigen. De muur die het land en Jeruzalem doorsnijdt is ook een catastrofe. Het hele beleid is erop gericht de Palestijnen eruit te werken. De twee­sta­ten-op­los­sing is totaal uit beeld geraakt. Marjan Sax "Er is geen vredesbeleid. Neem de illegale nederzettingen en hoe kolonisten de bezette gebieden bevolken. Het hele beleid is erop gericht de Palestijnen eruit te werken. De tweestaten-oplossing is totaal uit beeld geraakt. Israël wordt eigenlijk geregeerd door militair denken."