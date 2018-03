"In 2015 ging ik er heen om de watervoorzieningen op het platteland te verbeteren, maar drie weken later vielen er bommen uit de lucht." Ze arriveerde op het moment dat buurland Saudi-Arabië de oorlog tegen Jemen begon. Broekhuijsen bleef in Jemen. Tot vorige week, want haar missie zit er inmiddels op. Veel tijd om te reflecteren heeft ze niet, want ze begint morgen aan haar nieuwe missie in India.

Lees verder na de advertentie

Je werkt daar niet om de situatie te verbeteren, maar om te voorkomen dat alles verslechtert Marije Broekhuijsen, medewerkster Unicef

Broekhuijsen werkte eerder in conflict- en rampgebieden zoals in de Filippijnen, Ethiopië, Eritrea en Zuid-Soedan. "In Zuid-Soedan vlogen de kogels mij om de oren. Maar de situatie in Jemen is het ergste wat ik ooit heb gezien."

Voorzieningen De Saudiërs bombarderen van alles: van ziekenhuizen tot watercentrales. Op sommige plekken komt er nog nauwelijks water uit de kraan. Dit maakte het werk van Broekhuijsen bijna onmogelijk, en ze is nog steeds duidelijk gefrustreerd. "Miljoenen mensen zijn in gevaar. Je werkt daar niet om de situatie te verbeteren, maar om te voorkomen dat alles verslechtert. In plaats van dat we watervoorzieningen innoveerden, waren we bezig diesel langs te brengen bij de waterleidingbedrijven, zodat de waterpompen konden draaien. Het water kwam met moeite uit de kraan, maar het is letterlijk allemaal een druppel op de gloeiende plaat. Het land valt uit elkaar, want de oorlog treft het hele volk. Als Unicef en andere hulpverleners er niet waren, dan was alles allang in elkaar gestort. "De oorlog trekt de maatschappij uit elkaar. Het is daar nu het recht van de sterkste. Iedereen wil overleven. De schaarste zorgt voor grote problemen. Wanneer er voedsel of gasflessen worden uitgedeeld, ontstaan vaak relletjes, waarbij ook geregeld doden vallen. Iemand denkt eten te gaan halen voor zijn familie, en onderweg wordt hij vermoord. Dat is de situatie in Jemen." De schaarste wakkert de sociale spanningen verder aan, vervolgt Broekhuijsen. "Mensen zoeken hulp bij hun familie, hun stam, hun regio. Wie uit Aden komt, is eerder geneigd om iemand uit Aden te helpen, wie uit de stad Taiz komt, verleent liever gunsten aan stadgenoten dan aan buitenstaanders. Als je geen grote familie hebt of machtige stamgenoten, dan ben je de klos." Ze wijst onder meer op de zwarte Jemenieten die gemarginaliseerd worden. Zij hadden al vóór de oorlog te kampen met discriminatie, maar nu hebben ze het nog zwaarder. Zij zitten in de tentenkampen, halen het vuilnis op en bedelen op straat. Jemenieten slaan niet massaal op de vlucht naar het buitenland, maar schuilen bij familie of vrienden Toch vertrekken nauwelijks Jemenieten naar het buitenland, althans niet op dezelfde schaal als de Syriërs of Irakezen. "Tachtig procent van alle vluchtelingen zit bij familie, vrienden of kennissen thuis. Het is verbazingwekkend om te zien hoe weinig vluchtelingen Jemen telt in verhouding tot de vernietiging. Je zag tijdens de ramadan ook dat sommige inwoners met water gevulde trucks, waar allemaal slangetjes uitstaken, langs de armste buurten lieten gaan. Dan zie je dat de mensen toch wel voor elkaar willen zorgen." Tekst loopt verder onder de afbeelding © Sander Soewargana