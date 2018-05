Op deze zonovergoten dag loopt directeur Winfried Brok van basisschool Sancta Maria in Bergen op Zoom eerst naar boven. Even alle ramen open zetten, voor de zon de school tot een broeikas maakt. Ook al zijn de ramen open, het helpt niet veel. Het is vandaag warm op de bovenste verdieping.

En dan is het nog maar half elf. Brok: "Gelukkig wordt het donderdag koeler. Als het een paar dagen achter elkaar lekker weer is, krijgen we de warmte hier niet meer weg."

Het is hier 'kruip-door-sluip-door', zegt Brok over het pand waar de school sinds de jaren tachtig in huist. "Een verzameling gangen met lokalen er aan vast." Het gebouw bleek onlangs tijdens een inspectie matig geïsoleerd en slecht geventileerd. Dat betekent dat het er in de zomer te warm is. Ook de cv-installatie is verouderd, en de elektriciteitsrekening hoger dan nodig. In de winter is het bovendien te donker. Brok zucht: "De school is populair ondanks het gebouw, niet dankzij het gebouw."

Al een paar jaar is er niets gebeurd aan die verouderde cv-ketel die maakt dat de temperatuur alleen centraal geregeld kan worden, aan de slechte isolatie en het platte dak waardoor de klaslokalen bij een klein beetje zon al opwarmen.

Renovatie

Volgens Brok moet het gehele pand gerenoveerd en verbouwd worden. "Maar waarom zou de school nu tonnen steken in het oplappen van het gebouw als we het ook in één keer goed kunnen doen?"

Er ligt al meer dan een jaar een plan voor een grondige renovatie van het gebouw, een die past bij de onderwijsvisie van de school en die van Sancta Maria een 'integraal kindcentrum' maakt: een plek voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Brok spreidt de bouwtekening uit op tafel. "We willen meer werken met leerpleinen, waar kinderen in groepjes of zelfstandig kunnen werken", zegt hij. "We doen het goed, als school, maar er is nog zo veel meer mogelijk. Dit gebouw belemmert ons in onze ambities."

De crux is: de gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw, scholen mogen alleen geld uitgeven aan onderhoud. Maar wie er dan precies moet of mag betalen voor een ingrijpende renovatie, is niet duidelijk. Wel dat zowel de gemeente als het schoolbestuur niet de miljoenen heeft die de verbouwing zal kosten.

Geld voor onderwijs moet naar onderwijs gaan Directeur Winfried Brok

De vorige gemeenteraad vond verbouwing bovendien niet nodig, omdat Sancta Maria niet groeit of krimpt. Maar de nieuwe gemeenteraad wordt nu gevormd, dus het kan ook zomaar wel gaan lukken. Brok: "Ik heb het het gevoel dat er weinig beleid is vanuit de gemeente."

Volgens de gemeente Bergen op Zoom is de aanvraag voor de verbouwing nog in behandeling maar zal, mocht die goedgekeurd worden, de school hoe dan ook moeten bijleggen. "Dat geld hebben wij niet", aldus een woordvoerder. Maar, vindt Brok, "geld voor onderwijs moet naar onderwijs gaan".

De directeur is een optimistisch mens, zegt hij zelf. Toch gaat hij een beetje zuchten bij de vraag hoe lang zijn school het nog uithoudt. "Ik heb lang gezegd dat we in 2020 in een nieuw gebouw zouden zitten. Daar word ik langzamerhand wel voorzichtiger in."