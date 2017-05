'De periode waarin Feyenoord geen titel pakte duurde ongezond lang'

Op 25 april van dat jaar vierde Bosvelt als voetballer van Feyenoord na een gelijkspel tegen NAC Breda (2-2) het laatste kampioenschap van de club. In Rotterdam barstte een ongekend feest los. Ook nu kan Feyenoord de titel bijna niet meer ontgaan en ook nu staat de stad een groot volksfeest te wachten.

"Wij speelden thuis tegen NAC", herinnert Bosvelt (47) zich. "Ik weet nog dat het een hele moeizame wedstrijd was. Als er veel druk op een wedstrijd staat, zie je vaker dat dat gebeurt. Een gelijkspel was uiteindelijk genoeg om kampioen te worden. We gingen van De Kuip snel naar het stadhuis op de Coolsingel, waar het al belachelijk druk was. Daarna kwamen we op het balkon. Die mensenmassa blijft onvergetelijk. Ik zag alleen maar rood en wit, zo ver ik kon kijken. Dat maakte een ongelooflijke indruk."

Het naderende kampioenschap van Feyenoord doet Bosvelt goed, want volgens hem duurde de periode waarin de club geen titel pakte 'ongezond lang'. "Feyenoord en Go Ahead Eagles zijn de clubs waar ik het langst heb gespeeld. Die clubs hebben bij mij dus wel een bepaalde plek gekregen. Ik woon in Deventer en heb een seizoenkaart bij Go Ahead, maar daarnaast volg ik Feyenoord ook met meer interesse dan andere clubs. Het kampioenschap doet mij zeker wat."

Op dit moment is de voormalig middenvelder assistent-trainer van Jong Oranje en trainer van Jong FC Twente. Na dit seizoen vertrekt hij bij de club uit Enschede, waar Bosvelt ook een verleden als speler heeft. "Doordat ik met Jong Twente zelf vaak op zaterdag of zondag speel, kom ik wat minder vaak bij Feyenoord. Maar ik blijf de club volgen en waar ik kan ga ik zeker kijken", vertelt hij.

Net als het elftal van Feyenoord waarmee Bosvelt kampioen werd, is het huidige team van de Rotterdamse club een mix van jong en oud. Dat zorgt volgens de oud-international voor stabiliteit. "Maar om beide teams te vergelijken, dat vind ik altijd een beetje zoeken", zegt hij. "Het belangrijkste is dat je een heel sterke en stabiele ploeg hebt, die het na een minder resultaat weer gewoon oppakt. Wij hebben destijds ook verloren van Willem II, maar de wedstrijden daarna wonnen we wel weer. Dat is wel een beetje vergelijkbaar met het elftal van nu."

Middenvelder "Ten opzichte van vorig seizoen hebben ze ook veel meer spelers die de ploeg op sleeptouw kunnen nemen", gaat Bosvelt verder. "Toornstra, Kuijt, Elia, Vilhena, El Ahmadi, die kunnen dat allemaal." Bosvelt heeft vooral voor El Ahmadi veel waardering. Wanneer hij praat over de Marokkaanse middenvelder, constateert hij dat hij er 'met kop en schouders bovenuit steekt'. Hij is volgens Bosvelt 'de revelatie van het seizoen'. "Misschien waardeer ik hem zo omdat ik zelf ook middenvelder ben geweest, maar hij zette de toon in de wedstrijden die om iets extra's vroegen", vindt Bosvelt. "Hij is sterk in het veroveren van ballen en legt een bepaalde agressie in de wedstrijd. Ik denk dat we totaal verschillende spelers zijn, maar de rol die hij heeft, had ik ook wel een beetje. Hij voelt bijvoorbeeld goed aan wanneer hij een overtreding moet maken." Hij is sterk in het veroveren van ballen en legt een bepaalde agressie in de wedstrijd Paul Bosvelt Bosvelt kijkt ernaar uit om het kampioensfeest van Feyenoord weer mee te maken, maar dit keer als buitenstaander, vanaf de tribune. "Ik verheug me erop bij de wedstrijd te zijn waarin ze de laatste stap kunnen zetten. Iedereen hunkert ernaar. Dat merk je aan alles en iedereen." Of Bosvelt ooit nog terugkeert bij de club waar hij naast de landstitel ook de Uefa Cup won (2002), durft hij niet te zeggen. "Ik vind dat altijd een soort verkapt solliciteren. Ik sta overal voor open, maar het moet niet zo zijn dat je ergens aan de slag gaat omdat je daar ooit hebt gespeeld of omdat de mensen jou daar graag zien. Het gaat er vooral om dat de beleidsbepalers daar een rol voor jou zien." Lees ook: Thuisstad Rotterdam bereidt zich voor op volksfeest.

