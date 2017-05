'De onrust in de Rif houdt me wakker'

In huize Maghnouji in Vinkenveen leven de aanhoudende demonstraties in de Rif alsof het naast de deur van hun rijtjeshuis gebeurt. Vader Boujama Maghnouji (49) volgt het nieuws over verzetsleider Nasser Zafzafi en de activisten die zijn gearresteerd op de voet. "Ik vind het schandalig wat de regering doet", zegt hij. "De Riffijnen hebben geen wegen, ziekenhuizen en universiteiten. Ze worden structureel achtergesteld. Er is geen werk, geen toekomst, niks!"

Boujama maakt zich kwaad. Mensen gaan dood aan kanker door chemische wapens die in het verleden zijn ingezet, zegt hij. "Een goed leven, dat is alles wat we eisen. Is dat te veel gevraagd? De onrust in de Rif houdt me uit mijn slaap." Zoon Yuba (21) zit naast zijn vader op de leren bank. Hij studeert aan de Hogeschool in Utrecht. Net als bij zijn vier zussen is de bevlogenheid over de Rif er met de paplepel ingegoten.

"Ik weet meer dan de meeste jongeren, vanwege mijn activistische vader", zegt hij. Vader Boujama is al zijn hele volwassen leven begaan met het lot van zijn volk. Maar ook onder Yuba's vrienden leeft de onrust in de Rif nu.

"Op sociale media en in onderlinge gesprekken zijn er veel discussies. Sommige vrienden vinden dat de onrust verdeeldheid zaait. Ik denk dat zij óf niet goed zijn ingelezen, óf uit de grote stad komen waar voorzieningen zijn."

De dood van visverkoper Mouhcine Fikri was de druppel, zegt Yuba. "Mensen waren al boos, nu laait de oude woede weer op", zegt zijn vader. De familie volgt het dagelijkse nieuws via livestreams op Facebook. Dat is volgens Boujama de enige betrouwbare bron van informatie. De Marokkaanse media vertrouwt hij niet. "Die verslaan de demonstraties niet eens."

Uitzichtloos Vader Boujama trok op zijn achttiende uit het bergdorpje Tastite naar Nederland, zijn eigen vader achterna. Sommige van zijn eenentwintig broers en zussen volgden, anderen bleven in Marokko achter. "De overheid stimuleerde Berbers om als arbeidskracht naar Europa te vertrekken", zegt Boujama. "Nu verdienen ze aan het geld dat wij elk jaar op vakantie uitgeven. Niets daarvan wordt geïnvesteerd in de Rif." En dat is kwalijk, vindt hij. "De Rif-bevolking is arm, hun situatie uitzichtloos." De Rif blijft de moedergrond. Dat geef ik mijn kinderen mee Boujama Maghnouji In de huiskamer hangen familiefoto's en schilderijen van de hand van vader Boujama aan de muur. Besneeuwde bergtoppen, witte huisjes, een vrouwenportret in traditionele kleding, de Berbervlag in de kleuren blauw (zee), groen (bergen) en geel (Sahara). De schilderijen vertellen over de cultuur van de Berbers, of Imazighen, waar Boujama zo trots op is. "De Rif blijft de moedergrond. Dat geef ik mijn kinderen mee." Nunja, dochter van tien komt thuis van school. Ze heeft pas een spreekbeurt over de Berbers gegeven. Iedereen was enthousiast, vertelt ze. In juli vertrekt het gezin weer naar Marokko op vakantie. Dit jaar zal alles anders zijn. Op 20 juli sluiten ze zich aan bij de vreedzame protesten, samen met de andere families uit de Europese diaspora die dan terug zijn in de Rif, zegt Boujma. "Leider Zafzafi heeft iedereen opgeroepen om dan de straat op te gaan." De familie Maghnouji is erbij. "Wij strijden voor onze broeders en zusters. Ik zou alle Marokkanen in Nederland, en alle Nederlanders willen oproepen om ons te steunen."

