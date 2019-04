‘De Nederlandse vredesmissie in Mali leidde tot meer jihad’

Zij is Mirjam de Bruijn, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en houdt zich al jaren bezig met onderzoeken naar nomaden in de Sahel. De Bruijn komt sinds 1987 vaak in Mali, maar de laatste jaren is het Noorden te gevaarlijk geworden.

De Nederlandse troepen, die sinds 2013 aanwezig waren, zijn per 1 mei vertrokken. “Ik heb met de bevelvoerende kolonels regelmatig open gesprekken gehad over hun missie, die ze vanuit standplaats Gao uitvoerden.” Haar lokale wetenschappelijk medewerkers praatten ook veel met de Nederlandse soldaten. “Veel militairen waren gefrustreerd. Ze konden niet veel doen. Ze zijn een onderdeel van een militaire strategie”, zegt De Bruijn.

Toeareg

Het begon in 2012 toen de Toeareg, een bedoeïenenstam uit de Sahel, met jihadistische groepen een groot deel van Mali innamen. De Fransen kwamen in actie in hun voormalige kolonie en heroverden grote delen, waaronder de stad Timboektoe.

De Verenigde Naties stapten er daarna in met de internationale troepenmacht Minusma, die bestond uit 15.000 soldaten, waaronder Nederlandse commando’s. De Bruijn kan zich er nog kwaad om maken. “Ze kwamen daar zonder enige kennis van het gebied, met alle verschillende etniciteiten en historische gegroeide kwesties. En zonder Frans te spreken. Hoe kun je dan weten wat je daar doet? Je weet nooit met wie je praat. Je kunt alle informatie die je opdoet nauwelijks interpreteren.”

Zo moesten de Nederlanders informatie vergaren over op handen zijnde aanvallen. Volgens De Bruijn is het maar de vraag of verkregen informatie klopte en betrouwbaar was. En hadden de Nederlanders goede inlichtingen over jihadistische activiteiten in de regio, dan moesten ze die doorspelen en dan zouden andere Minusma-eenheden of het Malinese leger in actie komen. “Dat gebeurde vaker niet dan wel”, verklaart De Bruijn de frustratie van de Nederlandse militairen.

“De bevolking in Mali verwachtte bescherming en kreeg die onvoldoende.” Ze verwijst naar de slachtpartij in het dorp Ogossagou eind maart onder de Fulani, een herdersvolk. Daarbij vielen zeker 154 doden. De Da Nan Ambassagou-militie van het Dogon-volk, bestaande uit landbouwers, verrichtte de gruwelijke moordpartij. Sindsdien zijn er meer aanvallen geweest, ook op legerposten, waarbij veel Malinese soldaten omkwamen. De moordpartijen zijn er enkele in een heel lange reeks sinds 2013.