'De Korea's kun je niet zo snel herenigen als Oost- en West-Duitsland'

"Ik hoop dat er een officieel vredesakkoord komt. In de praktijk is er nu al vrede, maar Zuid-Koreaanse politici gebruiken de oorlogsdreiging om hun eigen belangen na te streven. Vooral de conservatieve partijen maken mensen bang om stemmen te kunnen ronselen. Als er een vredesakkoord is, zullen de Zuid-Koreaanse politici het eindelijk over iets anders moeten hebben."

"Om eerlijk te zijn vertrouw ik geen van beiden. Ik denk dat ze vooral bezig zijn met hun eigenbelang. We zullen hen goed in de gaten moeten houden. Bij niets van wat ze zeggen, mogen we zomaar aannemen dat ze het ook menen."

Hoopt u op een hereniging van Zuid- en Noord-Korea?

"Ik denk dat we het stap voor stap moeten doen. In één keer herenigen zou te zwaar drukken op Zuid-Korea. In Duitsland hebben we dat ook gezien: daar ging de hereniging heel snel, en dat was enorm zwaar voor West-Duitsland.

"Ik denk dat we eerst de culturele en economische kloof tussen noord en zuid moeten verkleinen. Als dat lukt, ben ik een voorstander van hereniging. Ik denk dat het ons uiteindelijk meer kan opleveren dan het ons zou kosten. Het is misschien ook een oplossing voor ons lage geboortecijfer: onze bevolking is dan meteen veel groter."