'De KNVB ontbeert visie en continuïteit'

Jacques Brinkman, oud-hockeyer (337 interlands): Lees verder na de advertentie Kiest als technisch directeur: Martin van Geel

Kiest als bondscoach: Ronald Koeman "Martin van Geel is voor mij de ideale technisch directeur bij de KNVB. Hij heeft als 'td' een behoorlijk track record bij diverse Nederlandse clubs en durfde het destijds aan om Ronald Koeman als trainer naar Feyenoord te halen. Koeman vind ik een geschikte bondscoach. Hij is een voormalig topspeler, heeft zowel binnen als buiten Nederland ervaring opgedaan en is als coach - na goede en slechte tijden - door de wol geverfd. Als eerste zou ik de jeugdopleiding veranderen in Nederland. Ik mis daar visie. Jeugdspelers moeten harder werken, sterker worden en meer 'durven' in plaats van veilig, risicoloos rond te spelen. Er moet gewerkt worden aan sterkere, completere spelers. Ik maak dat nu van dichtbij mee bij FC Utrecht, waar trainer Erik ten Hag eist dat zijn spelers van half negen tot vijf uur op de club zijn. Dat betekent niet dat je elke dag acht uur op het veld hoeft te staan, maar je kunt ook rusten, aan krachttraining doen of een video-analyse. Verder ben ik niet zo'n doemdenker. Nederland kan, net als België, weer snel terugkeren op een EK of WK. Ik geloof niet dat we daarvoor moeten wachten tot er nieuwe talenten worden geboren. Karakter is belangrijker dan talent." Nu doet iedereen maar wat. Met als gevolg dat we twee keer niet naar een eindtoernooi gaan. Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek, trainer zonder club: Kiest als technisch directeur: Fred Rutten

Kiest als bondscoach: Ronald Koeman "Alles begint met beleid en het creëren van een goede organisatie. Vanuit een visie ga je op zoek naar de juiste mensen die daar bij passen. Nu doet iedereen maar wat. Guus Hiddink, Danny Blind en Dick Advocaat gingen allemaal hun eigen gang. Met als gevolg dat we twee keer niet naar een eindtoernooi gaan. Allereerst moet de KNVB een profiel maken voor een technisch directeur. Dit moet iemand zijn met een grote persoonlijkheid, een enorme staat van dienst en veel ervaring. Fred Rutten is misschien niet zo'n grote persoonlijkheid als Van Gaal, maar hij heeft wel gedachten over het beter maken van spelers, het opleiden van talent en wat onze voetbalvisie zou moeten zijn. Advocaat noemde Ruud Gullit (momenteel assistent-bondscoach, red.) als kandidaat om hem op te volgen, maar het lijkt me niet verstandig dat hij over zijn eigen graf gaat regeren. Ronald Koeman is daarvoor een topkandidaat. Maar ja, je weet niet of hij vrij komt bij Everton. Een buitenlandse bondscoach kan natuurlijk ook. Thomas Tuchel of Roger Schmidt bij voorbeeld. Zij hebben goed werk geleverd in Duitsland. Het gaat er vooral om dat een coach zich voor de langere termijn wil binden."