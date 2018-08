'De kids van tegenwoordig hebben geen idee wie ik ben, maar als ze die plak zien, stralen ze'

"Ik was eigenlijk al een tijd gestopt toen Robin van Galen me in 2005 vroeg of ik weer in het Nederlands team wilde komen spelen. Ik was fulltime gaan werken en ik had een huis. Er waren niet veel trainers voor wie ik mijn baan op het spel zou zetten. Voor Robin wilde ik het wel doen. Ik had gezien wat hij bij een club teweeg kon brengen. Hij kan echt het verschil maken. Maar het was zeker geen gelopen race.

Toen ik aan mijn baas vertelde dat ik toch nog een keer voor de Spelen wilde gaan, wilde hij me drie jaar vrij geven als ik daarna maar terug zou komen

"In 2007 op het WK wilden we aantonen dat we bij de wereldtop hoorden. We hadden twee jaar lang zes uur per dag in Zeist getraind, maar werden daar slechts negende. Dat was een enorme domper. We hebben toen heel veel gepraat. Met elkaar, met mentale trainers. We hebben drie dagen met elkaar opgesloten gezeten om het lek te ontdekken. Er was nog niet genoeg onderling vertrouwen en openheid. Na die drie dagen stelden we ons kwetsbaarder op en iedereen zette er nog een tandje bij. Vijf maanden later plaatsten we ons als eerste land voor de Olympische Spelen.

Vierde "In Sydney in 2000 hadden we een ontzettend goed team. We waren daar medaillekandidaat, maar werden vierde. Dat deed heel veel pijn. Met het ticket naar Peking kreeg ik een kans om dat recht te zetten. We waren daar de underdog. Niemand verwachtte iets van ons. Op het EK vlak voor de Spelen waren we vijfde geworden. De eerste twee wedstrijden speelden we ook niet echt overtuigend. In de poulefase verloren we twee keer. Na de kwartfinale, die we van Italië wonnen met strafworpen, kwamen we op stoom. "Het winnen van de halve finale tegen Hongarije is voor mij nog steeds het meest bijzondere moment van de Spelen, omdat we daardoor al zeker waren van een medaille. Het hoefde niet eens goud te worden. Er viel een enorme last van mijn schouders. Voor Gillian van den Berg voelde dat ook zo, wij waren de enige van het team die de deceptie van Sydney hadden meegemaakt. Ik was toen de jongste, nu de oudste. Voor mij kon het al niet meer stuk. Dat gevoel droeg bij aan hoe ik de finale heb gespeeld, met heel veel risico. Om goud te winnen, moesten we helemaal tot het uiterste gaan tegen Amerika. Ik speelde op de Spelen zonder kruisband. Pas daarna zou ik me laten opereren

Broodje bal "Het grappige is dat ik me er helemaal niet bewust van was hoeveel ik al had gescoord. Ik zat in een flow, was helemaal gefocust op de taak die ik had. Ondanks die zeven doelpunten was het natuurlijk wel een teamprestatie. Als er ook maar ééntje in het water minder had gespeeld die dag, dan was de tegenstander gaan dubbelen op mij. Olympisch goud haal je niet zomaar. Dat we als negende van de wereld olympisch kampioen werden, maakte het een extra bijzonder verhaal. "Na het goud was het nog een tijdje feest. Ik werd overal uitgenodigd om mijn verhaal te doen. Ik had ook meteen een nieuw doel, al was dat iets minder leuk. Ik speelde op de Spelen zonder kruisband en zou me daar pas na Peking aan laten opereren omdat het herstel zo lang duurt. Een maand erna ging ik onder het mes. Daarna moest ik veel krachttraining doen om te herstellen.

Helemaal niks "Van een zwart gat na het goud heb ik geen last gehad. Dat had ik in 2003 al gehad toen ik vrij abrupt stopte bij het Nederlandse team. Ik had naast waterpolo helemaal niks. Geen werk, geen sociaal leven. Ik had gelukkig wel een hbo-diploma bedrijfseconomie op zak. Omdat ik niet wist wat ik moest doen, ben ik bij de vuilophaaldienst in Gouda gaan werken. Ik zag daar een vacature in de kantine, en moest iets met mijn leven. Ik maakte daar eten klaar voor vuilnismannen in hun pauze. Serveerde ik een broodje bal. Het stelde niet zoveel voor, maar ik wilde iets te doen hebben en was bereid om alles aan te pakken. Ik vond het ergens ook wel symbolisch. Als topsporter ben je gewend je schouders eronder te zetten. Ik heb dat werk uiteindelijk maar twee weken gedaan. Er was een scholengemeenschap die me graag wilde aannemen op de afdeling personeelszaken. Ik heb daar anderhalf jaar gewerkt en in die tijd kunnen proeven aan het 'normale leven'.

Geestelijke afleiding Toen ik aan mijn baas vertelde dat ik toch nog een keer voor de Spelen wilde gaan, wilde hij me drie jaar vrij geven als ik daarna maar terug zou komen. Dat was een ongelofelijk mooie uitzonderingspositie. Ik bleef nog wel één dag per week werken, maar dat was meer een soort geestelijke afleiding. Soms was ik alleen maar enveloppen aan het vouwen. Op sommige momenten was ik zo moe van de trainingen dat ik amper een borstel kon vasthouden om mijn haar te kammen. Het hielp me wel, het zorgde voor afleiding. En ik hield zo het contact met de collega's. Als topsporter wil je altijd beter, harder en sneller zijn. Je bent ongeduldig. Daar moest ik aan wennen toen ik begon in mijn baan. Sommige collega's zijn niet zo sportminded. Soms moet je met meer geduld een andere weg bewandelen om doelen te halen.

Bedreigend "Ik vond mezelf in het begin niet zo ambitieus, omdat ik voor mijn gevoel dan als econoom bij een groot bedrijf zestig uur per week had moeten werken. Daar heb ik nooit interesse in gehad. Ik heb in de sport alles al moeten geven. Toch ben ik nu ook ambitieus, maar dan op een andere manier. Ik werk in een non-profitsector, wij hebben geen targets die je moet halen. Je leert veel meer kijken naar processen. Ik heb daarin veel geleerd van Robin van Galen. Soms zag hij dat iemand niet zo goed in haar vel zat. Dan vroeg hij of ik daar even mee kon praten, omdat het bedreigend over zou komen als hij dat zou doen als coach. "Je bent vanuit de sport gewend om altijd maar door te gaan, maar daar zit ook een keerzijde aan. Ik wil graag op mijn werk presteren en ben zelden ziek of afwezig. Maar toen mijn man, die als gymleraar werkt, met een zware blessure thuis zat, moest ik veel dingen zelf regelen. Ik heb niet minder gepresteerd op werk. Mijn gezin met een dochter van vijf en een baby die net één is geworden, draaide ook door. Daar ben ik trots op, maar ik zat wel in een gevarenzone. Ik had makkelijk op mijn werk zorgverlof voor mijn man op kunnen nemen, maar dat wil de topsporter in mij niet. Soms is die mentaliteit onverstandig. Dan ga je er bijna aan onderdoor."

Reünie "Met een of twee meiden van het team van Peking had ik nog wel een tijdje contact, daarna is dat verwaterd. Iedereen zat in een andere levensfase. Tien jaar na dato komen veel herinneringen weer terug, we hebben deze week ook een reünie. Mijn medaille laat ik dan thuis, maar ik moet hem nog regelmatig ergens laten zien. Ik had ooit het idee om hem in een vitrine te leggen, maar hij ligt nog steeds in een doosje op een plek waar ik hem makkelijk mee kan pakken. Als ik een presentatie geef over het succes van Peking vragen ze altijd of ik de medaille mee wil nemen. Soms leen ik hem uit aan kinderen die ik waterpololes geef, als ze een spreekbeurt op school geven. Die kids van tegenwoordig hebben geen idee wie ik ben, maar als ze die gouden plak zien, beginnen ze altijd te stralen."

