‘De Hema werd jarenlang uitgeknepen’

Damesslips van mindere kwaliteit voor een euro meer. Het is een van de manieren waarop Hema-eigenaar ­Lion Capital de afgelopen jaren probeerde om nog wat extra geld uit de winkelketen te persen, zo blijkt uit het boek ‘Hema. De uitverkoop van een nationaal icoon’, dat vandaag ­verschijnt. Het maakte de Britse eigenaar niet uit dat Hema van oudsher juist bekendstaat als de winkel die goede kwaliteit levert voor een lage prijs.

“Hema werd jarenlang uitgeknepen om snel rendement te maken”, vertelt Stefan Vermeulen, auteur van het boek. “Het was een ongekend drama voor het personeel. Mensen werden ontslagen of moesten werken onder steeds hogere druk. Gemiddeld doet een Hema-filiaal tegenwoordig hetzelfde werk met negen mensen minder dan in 2008. Ziek melden werd moeilijker gemaakt en het scheelde weinig of de doorbetaalde pauze was verdwenen.”

Vermeulen schetst in zijn boek hoe de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam vanaf 1926 succes op succes stapelt en uitgroeit tot een van de grootste en ook een van de meest geliefde winkelketens van het land. Natuurlijk zijn er hier en daar wel problemen, maar pas als Lion Capital aan het roer staat verliest het bedrijf zijn vriendelijke interne bedrijfscultuur. Ook zijn er momenten dat de financieel directeur vreest voor een faillissement.

Boosdoener

Private equity firma Lion Capital is de grote boosdoener in het boek van Vermeulen. En ook private equity partij KKR, die daarvoor eigenaar was van de Hema, komt er niet zo goed van af. Dit soort investeringsfirma’s kopen bedrijven om er vervolgens zo veel mogelijk geld uit te persen. Dat doen ze door het betreffende bedrijf vol te laden met schulden met hoge rentes, waardoor er keihard moet worden gewerkt om de kosten te verlagen en uit de rode cijfers te blijven.

Einddoel van private equity firma’s is om het uitgeklede bedrijf uiteindelijk van de hand te doen voor fors meer geld dan waarvoor het is gekocht. Dat lukte Lion Capital niet met Hema. Net niet, want in 2010 scheelde het niet veel of Hema was verkocht aan Ahold, moederbedrijf van Albert Heijn. Maar Lion Capital wilde Hema alleen kwijt voor de hoofdprijs van 1,3 miljard euro en niet voor 30 miljoen euro minder.

Na deze mislukte deal ging het voor het eerst in de geschiedenis echt bergafwaarts met Hema. Klanten waren door de crisis zuiniger geworden. Ze kochten simpelweg minder spullen of ze gingen naar concurrent Ac­tion, die stukken goedkoper is.